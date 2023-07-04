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Happy PaMa 教得樂 第456期

Happy Pa Ma

童途有「理」：體能訓練有時序？

【明報專訊】現時有不少兒童面對不同的發展障礙，原因各有不同。而體能發展是其中一種受影響的範疇。

幼孩一般6個月左右能坐，9個月能爬，約1歲學會走路。有體能發展障礙的兒童或未能追及正常的發展里程碑，而接受適當的訓練有助提升身體上的各種能力。

然而，訓練時，為達至體能發展的不同階段，應按部就班，即跟隨發展里程碑的順序，還是愈早開始各體能階段的訓練，愈是理想？

事實上，按部就班與否，也沒有絕對的對與錯。

舉例，患有腦麻痹且肢體肌能較弱的兒童，往往到適齡階段仍未能走路。有個案甚至到3歲、6歲也未能自行坐立或爬行。即使他們還未建立坐立或爬行的能力，物理治療師為減低因延遲站立及步行對肌腱骨骼造成的負面影響，會利用助行器具協助他們站立及步行。

不過，因應個別兒童的能力及需要，處理方法不盡相同。

有不少家長帶着有體能發展遲緩的子女接受物理治療訓練，他們都希望子女的體能發展能盡快達至適齡水平。過往有個案到3、4歲，會走路，卻遲遲未學會跳。根據正常的發展里程碑，早於2歲左右就能雙腳跳。孩子已3、4歲，家長當然想子女跟其他正常發展的小朋友一樣，會跑、會跳。可是，有些個案不但未能跳，連走路時也東歪西倒。有別於較早前提及的情况，過早鍛煉較高階的發展階段未必恰當。

先訓練核心肌力 平衡步姿

走路不穩，或因核心肌力弱，過早練習跳躍可能會弄巧成拙。跳躍時，要運用下肢肌力，撐向地面，以提起整個人的重量，做到騰空的動作。如果孩童未能有效地運用核心肌肉，平衡力會較同齡小朋友弱。若訓練只着重加強下肢肌肉的爆發力及跳躍動作，而忽略核心肌肉的鍛煉，日子久了，核心肌肉會變得更弱，難以改善步姿及平衡力。隨着成長，他們會容易跌倒受傷。

於此類個案，先訓練核心肌力及步姿平衡，比起只管跳躍更為重要。

就着後者的情况，讓我分享如何洞悉子女因平衡欠佳而出現的狀况，有助及早發現問題。

以下為常見的情况：

1. 站立或步行時，膝頭鎖緊，甚至向後彎。

2. 常用腳尖站立或步行，令小腿肌肉比大腿及髖部發達，肌肉大小比例異常。當腳掌放平地上時，平衡力反而比用腳尖企時還要差，軀幹的搖晃變得明顯。

因此，過早開始各體能階段的訓練未必理想，應就着個別問題而釐定訓練策略。

於子女的體能問題及訓練，家長應尋求專業意見，讓子女得到針對的治療。

如對以上內容有疑問，請向物理治療師查詢。

（感謝物理治療師郭二鳳及區美娟協助修訂本文內容）

文：陳綺華（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第456期]

相關字詞﹕發展障礙 親子筆陣 陳綺華 童途有「理」

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