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Happy PaMa 教得樂 第456期

Happy Pa Ma

A苗園圃：小五生談戀愛事件（上）

【明報專訊】今年2月14日情人節的晚上，小強看見爸爸送我一束鮮花；在濃情蜜意氣氛推動下，他突然說出埋藏心底已3個多月的小秘密。

好「有型」的表白

「媽媽，在去年的11月，我向一個很喜歡的女同學好『有型』地表白了！」聽到小強的分享我有點驚訝，因為他平時總在說女同學如何地無理取鬧，表示自己怎樣有兄弟情便已足夠，豈料少男原來已情竇初開。追問之下，知道他們曾是同班同學，放學時大家乘搭同一公共小巴，偶爾更會坐在一起，車程中談天說地。「她比我遲一個站才下車，有一次我趁離開車廂前，輕聲在她耳邊說：『喂！我好喜歡你啊！』然後就很瀟灑地下車。」這次好「有型」的表白在數日後換來一張回應字條，女同學明確表示，可以成為小強的女朋友。

媽媽勸阻還是鼓勵

小秘密公開以後，小強隨即分享最新遇上的難題。「她上個月生日我忘記送禮物；今天情人節又因媽媽你沒給我『出糧』，所以無法送她朱古力……不知是否因上述原因而生氣，我覺得她近來不太理睬我。」我應否乘機勸阻他不要太早談戀愛呢？正值反叛期的開端，阻止真的有效用嗎？會否弄巧反拙，令他不再願意分享心事？權衡過後，深信是天父給予衝動兒成長的一個機會，我決定陪伴小強走這段感情路，從中協助他了解兩性異同，學習關係的建立與維持。

「對於特別日子，女孩子一般比較敏感。這樽是我剛巧新買你最喜愛的蜜糖，如果你捨得，明天可以送她作生日禮物補償。明早媽媽送你上學時順道一起到便利店買朱古力好嗎？遲送好過沒送。」小強雙眼發光，輕輕點頭應好，我也為他的捨得而感恩，因為自他步入兒童期以來，都不怎麼願意分享自己所愛的食品。

晚餐時我問小強：「她喜歡你送的蜜糖和朱古力嗎？」他回應：「她表現雀躍，非常開心啊！ 」雖然當刻我對自己所作的對不對仍存疑，但見他同埋心大有進步，也為其主動維繫關係的成熟表現而感欣慰。

猜疑心下無奈被分手

成為男女朋友後校內相處狀况是怎樣的？小強描述他們在小息會一起分享零食，站在走廊邊看風景邊閒聊，論及天南與地北等。這幅繽紛美麗的圖畫，沒多久顏料便沒法再填上了。一日小強下課後氣冲冲，用激動又帶有怨屈的聲音說：「媽媽，她近來又再次不理會我了，我有直接問她因由，但得不到答案。今天我透過她的閨密收到一張字條，看後真的好嬲！她竟然說我是『渣男』！」

閨密進一步解說，女朋友最近在小息時看見他與其他女孩談天，於是認定他為「渣男」……「她認識我多年，難道不知道我是什麼人嗎？我最愛就是找人閒聊了，她不理睬我，我才去找別人聊天呀！根本沒其他意思！」我明白他氣憤在於被誤會，也意會到女孩的反應是呷醋表現。正處於所謂「小學雞」的階段，兩小伙子仍未有能力作適切的溝通。我該怎樣做才好？要說些什麼話才能安撫小強背後那強烈的又可能十分複雜的情緒？篇幅關係，下回繼續。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第456期]

相關字詞﹕親子筆陣 戀愛 莊兒 A苗園圃

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