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副刊
Happy PaMa 教得樂 第456期

Happy Pa Ma

親子筆陣．窗邊的小荳荳：小荳荳的兩難抉擇（上）

【明報專訊】小荳荳在演藝方面很有天分，自小就喜歡唱歌、跳舞、演戲。她也演得實在好，每每學校有大型演出，學校都會邀請她選角，也常常會選上。她不但喜愛舞台，近年不同媒體的興起，她也感到興趣。有時她亦會參與一些短片製作、微電影等的拍攝。雖然都是當配角的多，但作為一個小學六年級的學生，她算是演藝經驗非常豐富。

學校常常都會為不同才華的學生提供發展機會。前幾天，小荳荳收到學校通告，學校準備自行製作一齣微電影，講述學生在校園內的故事。媽媽都不用問她了，知道女兒的心意，就替她報了名。教師通知她入選這次戲分最多的主角角色試鏡。這真是大好的消息！正由於是主角角色，試鏡過程也特別嚴謹。學校請了專業的電影製作團隊來幫忙，這個角色試鏡共需兩天。

爭取微電影主角 用心準備

收到劇本後，小荳荳看了幾次，非常投入，她覺得劇情寫的就是她自己一樣，這是過去未曾試過的。當下，小荳荳已感到自己很想很想得到這個角色。雖然對白很多，而且每一場戲的情緒都不一樣，挑戰很大，但學習演戲多年，這次是難得的機會，可以把過去的經驗和所學用上，所以小荳荳特別用心地去準備，揣摩角色的性格，配合不同的表情、姿勢、動作。在家裏用手機把自己的演出錄下來，反覆看了幾次。把表達方式改了又改，滿意了，安心去睡。

第一次試鏡 順利通過

試鏡的日子到了，小荳荳說不上信心滿滿，只是已做了充足的準備。如說心情很輕鬆是騙人的，很想得到一個角色時，心情少不免緊張和患得患失。原來，這次參與選角的同學也不少，其中一些是有經驗的同學，也有一些是對演戲有興趣，但是沒有太多經驗的。令小荳荳驚訝的是，想不到這麼多同學來參與試鏡；更甚的是，平日沒參加舞台演出的同學表現也這麼好。小荳荳深深吸一口氣，跟自己說了一聲「加油！」就自信地站到射燈和鏡頭前，把她前一晚準備好的角色設定演出來。試鏡非常順利，導演也說小荳荳演得很好。眼看第一關是通過了。

第二次試鏡vs.畢業旅行

回到家裏，小荳荳心情輕輕鬆鬆地準備第二次試鏡。睡覺的時候到了，小荳荳打開日程表一看。「咦！怎麼明天是學校到海洋公園旅行的日子？明明記得是下星期，怎麼會是本星期？」小荳荳焦急地翻着日程本子，自言自語地說：「肯定是我太專注練習劇本，把時間都忘了…… 時間上衝突了。啊！怎麼辦？」

這是畢業前最後一次學校旅行，盼了一整年的學校旅行。之前一直想着在哪個景點與哪個同學一起拍照，要擺什麼姿勢；先去玩哪個機動遊戲，再去哪個展館參觀。要參加試鏡的話，一切就成泡影。要去學校旅行的話，就損失這個可能是一生人第一次當主角的機會。真是個兩難的抉擇！小荳荳急得快要哭了！（待續）

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介：童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

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[Happy PaMa 教得樂 第456期]

相關字詞﹕親子筆陣 徐區懿華 窗邊的小荳荳

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