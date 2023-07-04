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副刊
Happy PaMa 教得樂 第456期

Happy Pa Ma

好去處：Staycation投入漫畫世界 小新陪玩齊放笑彈

【明報專訊】蠟筆小新經常與家人及同學仔發放笑彈，今個暑假他們全部換上夏裝來到香港愉景灣酒店，誓要與大家齊齊製造更多開心笑料！小朋友們，快收拾行李與小新過一個充滿笑聲的假期吧！

文︰顏燕雯

今次蠟筆小新不再只顧扭屁股，而是乖乖的與小朋友一起放假！香港愉景灣酒店與Klook推出了全港首個蠟筆小新主題住宿，未踏入主題房都已看到蠟筆小新的蹤影，包括大堂的夏日主題大型布景板、主題Pop-up Store等，提醒大家假期正式開始！

至於主題房樓層更加令大小朋友興奮，首先會看到走廊上掛上多幅小新主題巨型掛畫，接着是每間房門外都有小新、小白或同學仔造型貼紙在等候大家，讓大家更容易認得自己的房間。是次主題住宿包含了全海景豪華客房、山景豪華客房、海景豪華客房等多個房型，而每間房的主題也略有不同，例如小新坐纜車、去沙灘、在公園踩三輪車等，即使多次入住也會有驚喜！房內當然亦有不少特色佈置，包括蠟筆小新造型的壁畫、咕𠱸、牀尾布等，而沐浴簾、浴室玻璃及鏡面等亦貼滿蠟筆小新的造型貼紙，讓大家完全投入蠟筆小新的漫畫世界！

下午茶套餐 巨型圓鏡盛載鹹甜美點

除了入住主題房，提大家一定要去試雙人蠟筆小新主題下午茶套餐！有別於一般三層架形式下午茶，這個套餐以一個巨型圓鏡作為碟子，盛載了各款鹹甜美點，包括炭燒三文魚奶油包多士配三文魚子、蟹肉叼草牛角包、日式紅豆麻糬及爆米花焦糖奶凍等，單是賣相已有100分，而且每套下午茶套餐更會送蠟筆小新叉匙一套。訂購蠟筆小新夏日住宿計劃可以在入住當天於Café bord de Mer & Lounge享用；非住客亦可致電2295 8299 或 WhatsApp 6317 3526與餐廳聯絡，同時可於 Klook客路網上平台購買。

■INFO

蠟筆小新夏日住宿計劃

日期：即日至10月15日

價錢：$2236起/晚（已連稅，每房最多容納3個大人或2個大人+2個小童，小童價錢適用於高度90厘米以下及12歲以下，滿12歲或以上均按大人計算）

內容：．一晚蠟筆小新夏日主題房住宿

．雙人自助早餐（不包小童）

．雙人蠟筆小新主題下午茶套餐

．主題限定禮品

．參加主題DIY相架工作坊連即影即有相1張（每房1個相架）

地址：愉景灣海澄湖畔路88號香港愉景灣酒店

訂房：Klook（bit.ly/3oFE3vx

■INFO

蠟筆小新主題下午茶

供應時間：每天下午3:30至5:30

價錢：$548（2位用，已包加一）

預訂連結：bit.ly/45DQBEk

[Happy PaMa 教得樂 第456期]

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