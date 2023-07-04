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副刊
Happy PaMa 教得樂 第456期

Happy Pa Ma

家家有禮：超人中中現身書展

【明報專訊】電力與大家的生活息息相關，小小的慳電習慣已經可以為保護地球出一分力，自然需要從小培養小朋友的環保意識及綠色生活習慣。本月舉行的香港書展，中華電力繼續設置攤位，以有趣方式推行環保教育，包括讓小朋友即場體驗超人中中流動應用程式內的遊戲，學習如何實踐綠色低碳生活。流動應用程式新增了4個互動環保小遊戲，包括電力運動跑、環保障礙賽、晴天保衛戰及減碳終極戰，小朋友可以即場下載程式試玩，與主角超人中中四人組一同完成各項任務，打造專屬的超人館。

現場亦設有多個互動遊戲，只要完成不同的減碳任務，就可獲取豐富禮物。屆時超人中中四人組會輪流現身攤位，與在場的小朋友互動及拍照。此外，周六及日皆有3節中電工程師講故事環節（下午1:45、2:45及4:45），向小人兒傳遞慳電小貼士。回家後，家長還可透過流動應用程式內的多本發聲故事書，以及一系列「中中學堂」3D動畫短片，教導小朋友節約用電，培養良好的用電習慣，齊齊實踐綠色生活。

■INFO

香港書展2023：中華電力——超人中中四人組減碳大冒險（互動環保學習體驗）

日期︰7月19至25日

時間︰參考香港書展每日開放時間

地點︰香港會議展覽中心3樓兒童天地3C-A28攤位

■送中電「看到的電力」禮品包及香港書展門票

中華電力送出「看到的電力」禮品包及香港書展門票予《HappyPaMa 教得樂》讀者。名額15個，每人可獲香港書展門票3張（1成人及2小童）及禮品包1份。有興趣的讀者請於7月7日（本周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電話，電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者會收到專函通知。

問：超人中中流動應用程式內的「減碳樂園」，新增了哪4個互動環保遊戲？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第456期]

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