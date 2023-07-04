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副刊
Happy PaMa 教得樂 第456期

Happy Pa Ma

精彩暑假：暑期課程最後召集！ 化身小魔術師 噴漆創作藝術品

【明報專訊】踏入7月，形形色色的兒童興趣班、工作坊及戶外活動都已經陸續開始，不過有心唔怕遲，坊間多個非一般的暑期課程仍然接受報名，有魔術、噴畫、歷奇挑戰等，全部新奇有趣，保證孩子一定唔會呻悶！

文：顏燕雯

小模特兒：Athena、Sonia

踏魔術舞台學執生 爸媽做助手

「Magic！」很多小朋友對魔術都充滿好奇，現在有機會在暑假讓大家揭開魔法的神秘面紗，一嘗做小小魔術師的滋味，讓爸媽也成為自己的小fans！

由魔術師Win哥哥（Win Wong）主理的香港專業魔術學校，設有兒童及成人魔術班，擁有十多年魔術表演經驗的他亦有到中小學教授魔術課程。經驗告訴他，小朋友學魔術，應以簡單為主，手法和流程不能太過複雜，但出來的魔術效果卻要明顯，這樣才能吸引到他們。「教得太深，難以提升小朋友自信心，能讓他們得到成功感是最重要的。」他的魔術訓練亦着重培養孩子的演繹能力及臨場應變能力，由如何講開場白、魔術流程、編排方式和效果出現的位置，Win哥哥都會逐一講解，連失手時如何「執生」，也包括在課程之內。

魔術學校的恆常魔術課程共分3個level，每完成一個階段會獲發證書；共12堂暑期課程的內容就相等於level 1，適合初學者，設計也較有彈性，學生可選擇上4、8或12堂，每堂都會學到1至2個魔術，內容不會重複，而且每完成4堂課程也可獲發證書，滿12堂更會獲得學校專屬魔術箱一個。家長在每堂完結前更可進入課室看小朋友的學習成果，甚至充當「助手」協助他們表演，對爸媽來說同樣有很大滿足感。

■INFO

香港專業魔術學校

對象：4至12歲

日期及時間：請自行查詢

費用：$980/4堂；$1900/8堂；$2800/12堂（每堂60分鐘）

地點：紅磡大環道21-23號興業工商大廈9樓L1室

查詢：6623 3445（WhatsApp）

網址：hkaom.com.hk

2小時藝術體驗 創作4色噴畫

有些家長希望小朋友在暑假有多一點自由時間，所以會為他們選一些上課日期較彈性的課程，其中單次體驗式工作坊便最適合。要短時間學會一門手藝？那就教大家如何用2小時成為噴畫藝術家。

製作香港原創PopArt人手噴漆畫的Popduction Studio設有暑期親子及兒童班，讓家長和小朋友都可嘗試以噴漆噴製充滿藝術感的4色噴畫，畫中主角更由參加者自選照片製作而成，特別有紀念價值。

比油畫易上手 毋須天分

Popduction Studio創辦人Kate認為， 很多人覺得藝術遙不可及，於是她想到利用一個簡單的表達手法——噴畫，讓不懂繪畫的人都可做出一件藝術品。她指噴畫相比油畫更易上手及快完成，切合香港人急速的生活節奏，「製作噴畫毋須藝術天分，更可在2小時完成，並把作品即日取走，很有成功感」。

製作4色畫（40×40厘米）過程並不複雜，選色方面，她預先跟參加者溝通好其想要的色系，而噴漆亦會使用德國製的無甲醛噴漆。上課前，只要先給Kate一張合規格照片，她便會預先印製幾張含有照片outline（外框）的紙樣，讓參加者上課時以𠝹刀沿outline線條𠝹開，展露出相中主角不同層面的輪廓。這是整個製作過程中最花時間和心機的部分，由於小朋友使用𠝹刀有一定危險，因此親子班多由家長主力負責此部分，小朋友則建議8歲以上才可獨立完成。之後，參加者只需把不同層面的outline紙樣逐一蓋於畫板上並噴上不同顏色便可，眨眼間便可完成一幅藝術作品，是個不錯的藝術體驗。

■INFO

Popduction Studio

對象：親子班參與小朋友需4歲或以上，兒童班小朋友則建議8歲或以上

日期及時間：請自行查詢

費用：$1000起/2小時

地點：中環中和里6號地下

查詢：6202 9745（WhatsApp）

網址：www.popduction.com

其他活動推介

戶外歷奇離島探索 挑戰中成長

如果你不想孩子錯過夏日大好陽光，一定要多讓他們在戶外走走！由註冊社工、兒童心理學家等專業導師組成的「森．成長」，專門策劃各種戶外活動，如離島遊、本地文化探索及歷奇挑戰等予中小學生參與，所有活動由有不同範疇的註冊野外教練協助作導師。今個暑假，機構推出多個戶外挑戰活動，年紀較小如升小一至小三的，可選擇「小眼睛看世界」日營活動，到香港仔水塘、黃泥涌水塘或赤柱作大自然探索，並體驗紮染或藍曬創作；高年級則可選擇2日1夜或3日2夜的宿營，參與獨木舟、緣繩下降等戶外活動體驗；而「森島遊」則鼓勵孩子用最原始的方式如使用地圖、指南針等探索島上風土人情和歷史。

森．成長負責人Sam sir希望小朋友可以在這些活動中完成個人挑戰及自我突破，又如他們的本地遊其實並非一般旅遊那麽簡單，「在離島看到郵局，我們會讓小朋友寫明信片寄回家，但原來很多小朋友連什麼是明信片、自己地址怎樣寫也不知道，這又是一個好機會讓他們用另一角度深入認識我們居住的地方」。他又指小朋友去宿營時要離開爸媽，家長的分離感反而比孩子還大，所以活動要讓小朋友學習生活的同時，正好給家長學習反思放手讓子女成長。

■INFO

森．成長

對象：升小一至中四學生

日期及時間：7至8月（請自行查詢）

費用及舉行地點：按活動而定

查詢：9882 8903（WhatsApp）

報名：forms.gle/LhNvGwgH9WTUGpc4A

幼兒運動放電 協調四肢學社交

一個課程玩齊十多種運動，有那麼划算嗎？專為6歲以下幼兒而設的Spring Supersports，以超過15種不同類型的運動來增強孩子四肢協調能力及提升大腦的認知能力，包括迷你足球、籃球、網球、曲棍球、保齡球、射箭、拳擊、瑜伽等。除了相關技能如平衡力、集中力、肌肉訓練外，課堂中的小組互動，更可讓小朋友建立溝通、社交能力等，以及難能可貴的輸贏觀念。

■INFO

SPRING Learning

對象：18個月至6歲

日期及時間：7月及8月（請自行查詢）

費用：$360/堂（每堂1小時）

地點：灣仔告士打道181至185號中怡大廈3樓

查詢：3465 5000

網址：www.spring-learning.com.hk

棋藝課程 鍛煉專注力、EQ

暑期棋藝證書課程設圍棋、國際象棋及中國象棋3款棋類選擇。課程按年齡及程度編班，每節課堂分為互動授課、習題與小遊戲、對弈及檢討四大環節，讓小朋友能夠在輕鬆愉快的環境下，學習基本規則及技巧，鍛煉專注力、邏輯思維及情緒控制能力，完成後更可獲頒發「課程完成證書」。

■INFO

中國香港棋院

對象：3至18歲

日期及時間：7及8月（請自行查詢）

費用：$2070/9堂（每堂55分鐘）

地點：太古、奧運、將軍澳、九龍灣、馬鞍山、屯門

查詢：2790 2783

網址：www.gochess.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第456期]

相關字詞﹕噴漆畫 魔術 親子 戶外活動 工作坊課程 興趣班 暑期活動

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