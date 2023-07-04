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知多啲：品質保證局認證 儲酒環境達標

【明報專訊】邦瀚斯拍賣行葡萄酒資深專家Louisa指，以往大家對葡萄酒儲存認知不深，所以酒窖供應商質素非常參差。有些公司只用幾部冷氣機控制儲存環境的溫度，卻忽略濕度、光線控制等要求。

為支持香港發展葡萄酒業務，確保葡萄酒不因儲存和運輸環境不當而受損，同時增加國際投資者將葡萄酒儲存在香港的信心，香港品質保證局在2009年推出「葡萄酒儲存管理體系認證」計劃，因應高級葡萄酒（fine wine）及商品葡萄酒（commercial wine）各自適用的儲存條件，在儲存溫度、濕度、光線、衛生、保安、震盪等9方面訂立儲存標準。參與機構必須通過品質保證局的審批，並於儲存地點放置局方的感應器，量度是否合乎訂立的環境標準，才能獲發合資格認證，局方亦定期重新檢查以確保參與機構持續達標。根據當局提供資料顯示，截至2019年11月有超過60間機構參與，合共發出92張合資格證書，詳細名單可於當局的網頁查看：rb.gy/dljtw。

隔離外部光源 不應有強烈氣味

對於適用於貯酒期較長的高級葡萄酒，「葡萄酒儲存管理體系認證」列出的部分規格如下：

溫度範圍：

必須介乎11℃至17℃之間，每日最大波動幅度應在3℃以內

濕度範圍：

必須介乎55%至80%之間

環境：

應隔離外部光源或日光直接照射，同時使用低紫外線燈光

防震：

如持續有震盪，應於酒窖地板下安裝減震系統

氣味：

在儲存範圍內不應存有強烈的氣味

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