自助酒窖珍藏佳釀 嚴格環控保質保值

近年拍賣行拓展業務範疇，除了舉辦實體拍賣會，還不時舉行網上拍賣會。邦瀚斯（Bonhams）拍賣行葡萄酒資深專家曾羨螢（Louisa）指出，他們在疫情期間的葡萄酒拍賣業務未受很大影響，反而開拓了更多代理拍賣品的渠道。她說相比傳統葡萄酒零售商，拍賣行因接觸到更多收藏家或葡萄酒愛好者，因而有較大機會找到不同酒莊出產的葡萄酒，讓收藏家更易找到心頭好。別以為葡萄酒拍賣品必定很貴，Louisa說便宜至幾百元一支也有交易，因為有些收藏家會預先購買酒花（紅酒期貨），當到期提取這些新釀成的葡萄酒時，可能會留下部分繼續陳年，其餘則委託拍賣行出售獲利，由於這些新酒還未熟成到適合飲用的階段，只要有眼光，便有機會以較相宜價錢投得具備升值潛力的酒，因此吸引到許多葡萄酒愛好者競投。

拍賣行看酒箱酒樽 評估酒質

Louisa說在接獲準賣家的代拍請求時，無論價錢高低，拍賣行都要先評估藏酒的質素。她解釋葡萄酒對儲存環境的要求高（見「知多啲」），如果溫度及濕度不當，或擺放位置被陽光或紫外線照射，都有可能令藏酒變壞。如何不開箱或不開樽下評估葡萄酒狀態？拍賣行的葡萄酒專家會要求檢查酒箱或酒樽的細節，例如樽內的存酒有沒有因蒸發而減少，酒標上有沒有因紅酒外泄而留下痕迹等。「在儲存環境方面，如果對方使用專業存酒設備，或是取得專業認證的酒窖（見「知多啲」），對我們來說會較有信心。」不過她特別提醒使用酒窖的收藏家，當購入葡萄酒後應盡快存倉並做好紀錄，因為拍賣行專家會盡力追查葡萄酒的儲存歷史，如準賣家未能仔細回答，拍賣行有可能拒絕接受委託。

港取消葡萄酒稅 刺激酒窖需求

香港人飲葡萄酒的風氣漸盛始於2008年2月，政府撤銷所有與葡萄酒稅有關的清關及行政管制措施，自此香港很快便發展成亞太區葡萄酒貿易及分銷中心。首批在港提供自助酒窖服務的美酒窖，董事總經理李曉嵐（Hubert）說：「取消關稅，飲紅酒可以慳好多，即時刺激大家的購買意欲。而外國投資者或收藏家，都因為無關稅而來香港買紅酒。」他指以往很多葡萄酒買家會將藏酒儲存在英國的「保稅倉庫」（即可暫時豁免關稅的儲存地點），待要飲用或出售時才提貨離境，到時再因應入境地區繳交指定關稅。而在香港實施免稅政策後，不單有利本地葡萄酒貿易，連帶刺激酒窖的需求。Hubert笑說當時公司的投資者都因為香港取消葡萄酒稅，需要由英國運酒回來儲存，「見酒窖有發展潛力，於是同年開了第一間自助酒窖，存放自己及朋友的酒之餘，亦可以測試市場反應」。

Hubert說由於公司的酒窖儲存空間有限，因此一直只為個人客戶提供存酒服務，但就算現時公司已在港九開設了4間自助酒窖，依然無法滿足客戶需要。「好多人以為貴價葡萄酒先要幫襯酒窖，但除了在投資角度上有需要選用獲認證的酒窖外，還有其他實際存酒需要。」他以法國著名紅酒產區波爾多（Bordeaux）的5大酒莊為例，釀造的紅酒大多屬於長熟型，即在新酒入樽後還要陳年至少10年以上才適合飲用。如果經常買酒，甚或每次買幾箱，家中的電子酒櫃未必有足夠位置存放，所以即使葡萄酒本身價值不高，亦有需要放置在符合儲存要求的酒窖，以確保未成熟的酒不會變質。

加強保安 保障私隱

同樣於2008年開始提供自助酒窖服務的儲存易，行政總裁陳啟豪（Kevin）認同香港的存酒服務有極大需求，因此近年他們亦推出升級版「紅酒倉」，提供更高質素的酒窖服務。Kevin說從多年經營中，了解到部分客戶的葡萄酒收藏價值較高，一般自助酒窖服務未能滿足需要，「有些客戶的藏酒至少都十幾萬元一箱，貴的要三四百萬元，所以特別關注保安系統，同時希望有更高的私隱」。因此他在集團全港4幢儲存中心內，每幢獨立闢出一層作「紅酒倉」自助酒窖，客戶可直接駛車入儲存中心內的停車場，通過人臉辨識及無線感應卡的雙重解鎖進入自助酒窖，並在取酒後直接從停車場離開。這樣既可保障客戶私隱，而且整幢建築也屬集團所有，客戶在搭乘升降機期間可避免遇到其他來歷不明的人，減少在途中被搶劫藏酒的風險。

存合資格酒窖更易投保

Kevin說將貴價藏酒存放在合資格酒窖，還有更多好處，比如是更容易投保，「市面上雖有專門保障紅酒的保險計劃，但如客戶將酒存放家中，很多保險公司都不願意承保；相反存放酒窖，保險公司較易根據酒窖的儲存環境、設備及防盜設施去計算保險價格。而且因為有監控鏡頭，亦可減少投保者詐騙賠償的風險」。他指集團亦有與保險公司合作，一般會根據客戶的需要設定保額上限，以一萬港元保額的保費為例，每年只需數百港元；而要求的保額愈高，保費及存酒的成本自然愈貴，如果以投資升值為目標便要小心計算。

文：周群雄

編輯：梁小玲

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