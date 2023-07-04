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旅遊

台灣桃園親子度假酒店 孩子玩不停 爸媽享me time

【明報專訊】終於等到放暑假！家長們是否已密鑼緊鼓，準備帶小朋友離港旅行？台灣親子景點多，美味小食嘗不完，當然是熱門之選。但在緊密行程中，有想過安排幾天住進度假酒店放鬆充電嗎？

距離台北約45分鐘車程的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，就有讓人感覺秒飛峇里的魔法。豪華舒適的環境和體貼一家大小需要的休閒設施，不止孩子們玩得高興，爸爸媽媽也可暫時放下導遊、搬運工、攝影師、陪玩員等身分，盡情享受一個玩樂與放鬆兼備的親子之旅。

桃園市大溪區是台灣北部的靚景區，許多當地人放假也會開車前往遊玩。桃園大溪笠復威斯汀度假酒店位於大溪區的半山上，與國際知名的大溪高爾夫俱樂部相鄰。這裏四周環山，加上綠意盎然的園景和具有南洋風情的戶外泳池，讓人立即從都市的喧囂中放鬆下來。

室內佈置用上白色搭配木質大自然色調，特別喜歡每間客房均擁有私人陽台，讓迷人的翠綠景致延伸至房間內，享受優雅寧靜的景色。睡牀也深得我心，舒適的羽絨被、柔軟的睡枕，讓人睡得充滿幸福感，果然是聞名的「威斯汀天堂之牀」。客房備品也一絲不苟，浴室提供英國王室御用Penhaligon's香氣沐浴用品、Dyson風筒、Toto自動馬桶；迷你吧有Perrier礦泉水、TWG茶包和Nespresso意大利咖啡等免費享用。如有幼童同行，酒店還提供溫奶器、消毒鍋、嬰兒澡盆和嬰兒牀等用品，毋須攜帶大包小包出門。

學廚、學混音、體驗農事

替孩子找節目是親子旅遊一大煩惱；住進親子酒店，好處就是只需踏出房門就能盡情玩樂，不用找景點趕行程。像我今次入住，年幼孩子可以到兒童俱樂部跳波波池、砌積木，或到戶外沙坑堆沙堡；精力旺盛、年齡大一點的孩子，必然喜愛在兒童嬉水區溜滑水道和玩水中籃球，或在GO GO PARK遊樂區射籃球、騎電動車、溜滑梯、打高爾夫球，挑戰體能。暑假期間，酒店還特備多項兒童體驗活動，從主廚親授的廚藝教室、香草園農事體驗、自然生態觀察營、藝術繪畫，到跟DJ大師學習混音等，三天兩夜也玩不完。

如果小朋友的理想度假生活是由朝玩到晚，那大人呢？也許就是在池畔親親陽光，或在健身房流流汗，再慢慢吃頓brunch，之後來個spa，到晚上happy hour享受微醺的飄飄然……以上種種，在這裏也能實現。

酒店裏無論是戶外泳池或室內恒溫泳池，池畔均設有舒適躺椅。健身房設備先進且24小時開放，想隨時鍛煉都可以。酒店內5間餐廳24小時供應中西美食，超級豐富的自助早餐供應至上午11時，可以睡到飽吃到飽，真是超級幸福。

歎英國王室御用spa

酒店還有號稱是亞洲唯一獲得英國王室御用Bamford Spa授權的水療中心，頂級芳療技術和水療設施，絕對值得花一兩小時來呵護自己。而戶外池畔吧每晚happy hour時段，為住客提供免費啤酒、汽酒、果汁、特調等無限暢飲，還有DJ現場打碟，氣氛熱鬧，要不喝醉實在太難了。

以上玩樂休閒設施大部分供住客免費無限次使用，只有小部分需提前預約或收費。相對以往在台灣入住親子酒店的經驗，這裏只要多加注意設施的開放時間，幾乎不用擔心「無得玩」的情况；再加上優質的餐飲服務，吃喝玩樂不假外求，親子假期自然更輕鬆愉快。

■桃園大溪笠復威斯汀度假酒店

房價：7月份豪華客房每晚7700新台幣／約1940港元起，包2人早餐，每房最多入住兩大兩小（12歲以下不佔牀）；滿7歲小孩，每人需加1000新台幣／約252港元（包早餐）

註：以上價錢未計15.5%稅金及服務費；「威斯汀暑期活動」即日至8月31日舉行，入住房客需提前預約報名，部分活動須收費及設年齡限制

網址：www.lifutashee.com.tw

■台灣旅遊錦囊

證件要求：符合資格香港居民，可網上申請電子入出境許可證（bit.ly/3YTBkef

機票：7月份長榮航空香港往返台北，連稅1946港元起（www.evaair.com

交通：前往桃園青埔可乘搭高鐵和機場捷運；桃園大溪笠復威斯汀度假酒店有免費接駁車往返青埔桃園高鐵站，須預約

文：司徒鳳恩

編輯：梁小玲

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