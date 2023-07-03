梓想談死：讓病人安然走最後一程

紓緩照顧在全球的需求都這麼巨大，那什麼是紓緩照顧？紓緩照顧又是否代表放棄那些病情無法根治的病人？要解答這些問題，先看看世界衛生組織（WHO）對紓緩照顧的定義：

紓緩照顧是一種以預防及紓解痛苦作目標的治療方法，這種方法是透過早期識別，正確評估，治療疼痛及處理病人身體、心理、社交或靈性需要，去改善患上危及生命疾病病人和家人的生活質素。

紓緩照顧 改善生活質素

過去數十年，隨醫學進步和發展，人的壽命不斷延長，以致大大增加患上長期病的機率，例如癌症、器官衰竭、認知障礙症和柏金遜症等。這些長期病普遍不會令病人即時或短時間內死亡，相反會以緩慢速度，逐漸令病人身體健康轉差，又或失去各種行動和自理能力，然後才逝世。另外，長期病通常都無法根治，而且會為病人帶來多種不適症狀，例如疼痛、惡心、呼吸困難、無法進食、腹脹和便秘等。當一個人持續承受着這些症狀，確實容易沮喪和絕望，所以紓緩照顧首要核心目的是預防和減輕病人痛楚及不適，藉以改善病人的生活質素。

另外，要有效改善病人生活質素，單單處理身體方面的痛苦並不足夠，紓緩照顧另一特點是強調照顧病人全面需要，尤其在心理、社交和靈性範疇。王先生是一名末期癌症病人，因病而長時間受疼痛折磨。他原本是一個堅強樂觀的人，但疼痛已將他的意志耗盡，再加上患病令他無法繼續從前精彩的社交生活，導致他感到生命再無希望和意義，甚至有輕生念頭。王先生的照顧團隊包括醫護和社會服務專業人士，當了解他的情况後，醫護人員先集中透過藥物減輕他身體的痛楚。另一方面，社工和靈性關懷人員同時給予心理輔導、人生回顧和圓滿心願等服務。最終，王先生並沒有結束自己生命，相反可以在沒什麼身體痛苦和心靈平安的狀態下安詳離世。

紓緩照顧的服務對象並非只有病人，病人的親友都包括在內，因為他們在照顧病人和面對病人將離世時，都會承受很大壓力，同樣需要得到照顧。總括來說，香港未來的老年人口不斷上升，以致患上長期病的人愈來愈多，對紓緩照顧的需求只會有增無減。要在社會上成功推動紓緩照顧發展，公眾人士對此服務的認識和認同十分重要，但願此文章能令讀者初步了解紓緩照顧的目的和理念。

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文：梁梓敦（安寧服務社工）