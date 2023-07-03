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健康

吾生有杏：院長醫生周記（232）：藥物、眼淚和時間

【明報專訊】星期三下午，酷熱與驟雨令人很不好受，診症室外人頭湧湧，我拿着一盒焗豬扒飯外賣匆忙地走入診症室。

一名患有腸易激綜合徵的中年病人回來覆診，過往10多年來她的腸胃問題好像天氣一般，陰晴不定。最近兩個月她的情况惡化了，不單經常腹痛及肚瀉，還有胃氣脹及嘔吐，體重也下降了3至4公斤。上個月她自行外出尋找專科醫生求助。那名醫生便立刻啟動了有如「反射式」的檢查程序：驗血、胃鏡、大腸鏡及電腦掃描，但所有檢查結果都無法解釋她的情况，於是醫生便處方了多種藥物，包括抑壓胃酸、止痛、止嘔、維他命及安眠藥，嘗試以「大包圍」策略處理她的問題。

檢查做了，金錢花了，但情况並沒有改善。

心病激發腸胃問題 更多檢查無益

當天她回來覆診，滿臉愁容，還說近日胸口作悶，問我是否需要檢查心臟。她只有40多歲，除了腸胃毛病，並沒有心腦血管或其他癌病的風險因素。其實她一年前已在某體檢中心做了全身檢查，包括胃鏡及腸鏡，所以我覺得一些昂貴而非必要的檢查或可以促進經濟活動，但對她的健康並沒有幫助。

再三追問，才發現她的大哥約3個月前因意外過身。她憶述大哥素來身體健康，性格開朗，與她自小感情很要好，無法想像大哥如此英年早逝。說到這裏，她的淚水又不禁湧出來，並說她的腸胃問題自大哥離世後便明顯地惡化。

耐心地聽她訴說心中鬱結，我覺得她近月的腸胃毛病是由於痛失至親所激發，用不着先進的醫療科技去尋找答案，心病還需心藥醫。於是我便安慰她說：「更多的檢查對你無益，藥物只可以暫時減輕你的不適。有時候，眼淚可以紓緩傷心的日子，要相信更難過的日子，也總有過去的一天，就讓時間醫治心靈的傷痛。」

她臨離開診所，突然回頭向我說：「陳醫生，你桌上的飯盒似是原封不動，你不曉得打理自己的腸胃，又怎能照顧我們？」

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

[健康]

相關字詞﹕胃氣 腸胃 腸易激綜合徵 腸胃肝臟科 吾生有杏

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