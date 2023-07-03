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健康

創傷反應：受害人經歷3心理階段 或出現解離

【明報專訊】性侵受害者，可能出現不同程度的創傷反應。精神科學者Burgess和社會學家Holmstrom在1974年提出「性侵創傷綜合徵」（Rape Trauma Syndrome，RTS），描述性侵受害者情緒和心理不適的徵狀。受害者一般經歷3個心理階段：急性階段（acute stage）、向外適應階段（outer adjustment stage）、回復正常階段（renormalization stage）；由起初出現許多不同徵狀，到逐漸適應，但中間可能會出現解離狀態，最後將事情或情緒慢慢整合，回復至較少負面情緒的階段。

與複雜性創傷後壓力症類似

精神科專科醫生黃宗顯表示，RTS未被納入世界衛生組織編製的《國際疾病分類》（ICD），並非正式醫學名稱，但與複雜性創傷後壓力症（Complex Post-Traumatic Stress Disorder，CPTSD）有類似之處。CPTSD已列入《國際疾病分類》成為正式診斷的疾病，患者經歷一個或一連串具有極其威脅的壓力事件，並長期或重複暴露於該類事件，例如酷刑、長期家庭暴力、多次被性侵、反覆發生童年性虐待或身體虐待等。

CPTSD與創傷後壓力症（PTSD）的主要分別是，前者因重複或多次創傷事件而造成，後者通常是單一創傷事件所致。創傷事件發生後，PTSD患者會出現侵入性徵狀（intrusion symptoms）持續超過1個月，​​譬如不斷憶起事件或出現回閃（flashback），或會逃避接觸與事件有關的人物、地點、情境，避免勾起回憶，以及出現負面或麻木情緒等；至於CPTSD除具有一般PTSD徵狀之外，患者也會出現情緒不穩、對個人想法負面、維持人際關係有困難等徵狀。

性侵受害者的創傷反應，不一定會發展成PTSD或CPTSD，要視乎個人心理狀態，事後如何面對自己情緒等。某些因素令人較容易患上PTSD，包括生理上對創傷事件反應較大，令腦分泌出現不正常的改變，又或者童年不愉快經歷，以及創傷、性格、遺傳因素等。童年創傷、經歷多重創傷、傷害由關係密切的人造成等因素，都可能增加患CPTSD的風險。

[健康]

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