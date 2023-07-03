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健康

強暴迷思淡化性暴力 #MeToo受害人更受傷

【明報專訊】台灣#MeToo愈演愈烈，愈來愈多遭受性侵犯的受害者站出來舉報。有人同情受害者的遭遇，但亦有網民留言評論「即晚就應該去報警」、「他／她在說謊」、「她穿著暴露」，更質疑受害者為什麼當年不說。這些「強暴迷思」（rape myth）淡化或合理化性暴力，對強暴行為存有錯誤想法和偏見。

性侵受害者為何當刻不發聲？又應否趁這一波#MeToo站出來討回公道？

「強暴迷思」是大眾對強暴受害者的誤解，例如「穿得性感才會被性侵，受害者有責任」。精神科專科醫生黃宗顯表示，這些指控可能會影響受害者情緒，甚至責備自己，感到內疚、羞恥，或覺得沒有人會相信自己的經歷，因而選擇不將事件告知他人，令負面情緒堆積。

誤解受害者 不當評論

「社會對性暴力存有迷思及偏見，有時將事件發生原因歸咎於受害者，認為他們沒有盡責任保護自己，大大減弱受害者主動求助意欲，甚至會內疚、自責。」風雨蘭總幹事莊子慧表示，有不少個案事主反映，曾因身邊人忽略、質疑、責怪等負面反應而感到受傷，甚至令他們不敢再向人透露性侵經歷。不恰當的回應或會對受害人造成更大傷害，身邊人對受害者無條件的支持、陪伴、聆聽和鼓勵，已經是一個很大的幫助。首要做的是照顧受害者的情緒，而非分析事發經過。

遇性侵內疚羞恥 有苦難言

要說出被性侵並非簡單的事，臨牀心理學家鄭寶君補充，「性」在傳統社會難以宣之於口，令性侵受害者選擇不說，「有別於被人打劫、交通意外去報警，遭遇性侵那種內疚和羞恥感是近距離且強烈」。我們從小到大被教育「性」和「愛」是有關聯，但性侵是將性與愛割裂。對受害者而言，性侵經歷衝擊其價值觀、安全感，以及對世界的認知，尤其是涉及親屬、職場上權勢關係的性侵，因害怕被威脅、報復令受害者有苦難言，引致無法在安全環境下說出經歷。

「為什麼當時不反抗、不懂拒絕？」 這類質疑，常常在#MeToo事件中被提出。莊子慧表示，當一個人遭受性侵時，未必能夠即時做出理性的分析。遇到突如其來的狀况時，腦袋可以一片空白、身體僵硬而不懂反抗，都屬自然反應。鄭寶君補充，當遭遇創傷事件如性侵、自然災害、意外事故時，身體會自動啟動4F反應：戰（Fight）、逃（Flight）、僵（Freeze）、討好（Fawn）。

舉報與否屬個人意願 無對錯

受害者是否願意談及性侵事件，因人而異，黃宗顯解釋，每個人對創傷事件的心理應對機制不同。有些人會不斷地述說事件的經過，或是高調公開性侵經歷；有些人拒絕重提、避而不談；有些人會當作沒事發生，生活如常；亦有些人會理性分析事件。

受害者要不要趁着這波#MeToo行動站出來舉報？鄭寶君表示，每個人都有自己的過去，也有權利選擇是否公開自己難過的經歷，是個人的取捨，沒有應不應該，「你可以欣賞或羨慕他們說出來的勇氣，但如果你還沒有準備好說出來，這並不代表軟弱，只是大家有不同的考慮，無對錯之分」。受害人要尊重自己的需要，有人需要更多私隱，有人需要爭取公義。「每個選擇都有它的『辣』度；想爭取公義，就要有心理準備可能換來無情的網絡留言；選擇保護自己私隱，則公義可能未能彰顯。」而社會大眾應該對願意站出來的受害者給予支持，讓他們爭取應有的公義。

■求助熱線

性暴力受害人士及其支援者，可向下列機構尋求專業協助：

•風雨蘭熱線/ WhatsApp：2375 5322

•東華三院芷若園24小時危機熱線：18281

•明愛向晴軒24小時危機熱線︰18288

•護苗基金兒童性侵犯熱線 護苗線：2889 9933

•香港家庭計劃指導會熱線：2572 2222

•平等機會委員會反性騷擾熱線︰2106 2222

文：利楚兒

編輯：梁小玲

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