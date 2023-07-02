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副刊
2023年7月2日星期日
星期日生活
什麼人訪問什麼人：香港的新故事可怎麼寫？——訪香港作家陳冠中
好故事的材料
香港有座傻人塔
同場加映：冤抑的正義 公道的毒舌
周日話題：一日兵變，茶杯裏的風波？
老少女之麻糬周記！
無名周記：從1917看2023：俄羅斯兵變啟示
開門讀書：成長的哀傷
圖文城市：偶發的火花：點解我張相會喺M+
同場加映：誰是怪物？
平安祭：赤鳥訪我家
放心寫作：誰不是怪物？
#45 讀者來信：去認識一個人
劇透紙背：《女影人生》——向韓國女導演致敬
評影習寫：關於那場屠殺的記憶：《與巴什爾跳華爾茲》
家明雜感：《奪寶奇兵之命運輪盤》英雄遲暮
影片簡評
單元連載：香港書56
星期日文學‧魔符
{廣東話達人}張洪年 粵語變遷 你清楚唔清楚？ 今日懶音 他日隨時變正音
餐桌共學：雞與餐桌的距離
無定向學堂：文物修復師 看不見的守護職人
通識導賞：由黑市雜牌軍到跨國企業 看清僱傭兵前世今生
社會實驗：心理學家+手語傳譯員 三方平等撫慰聾人心
健康點部署：勤潤膚+揪出爆發成因 改善家居環境 與濕疹共存
開門讀書：成長的哀傷
【明報專訊】又過了一個特別的日子，大家又可以舒一口氣，準備好迎接下一個特別日子。在這個特別日子，我終於讀了陳慧的《弟弟》，等了好一陣子才讀書，因為知道故事會沉重，要準備好心情才敢去看。
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什麼人訪問什麼人：香港的新故事可怎麼寫？——訪香港作家陳冠中
好故事的材料
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平安祭：赤鳥訪我家
放心寫作：誰不是怪物？
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