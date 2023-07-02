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好故事的材料

【明報專訊】上周在忙着台灣#metoo，俄羅斯卻傳出兵變，開初甚至說是政變，一時間人人以為歷史又要轉彎；可是一覺睡醒，不全然是什麼都沒有發生，但一時間又說不清楚到底是什麼事。「無名周記」林康琪回去翻讀普京，毛升老師則從俄媒的第一手資訊去了解，兩篇文章都為「一日兵變」給出了詳盡的歷史和局勢分析。

兵變沒有成功，世界仍然在舊時代打轉，回歸周年前夕sunfai和我如約去到西環跟作家陳冠中會面，卻是談到香港新時代下的新機遇。長居北京的陳冠中，去過西九也趁機接了些地氣，自言是「老文青」的他看好香港的文化創造前景而且很有些期待，他相信當特區政府決心加大資源力度去說好香港故事，民間也會爭相有民間的版本及更多有趣的萌發，香港電影的復興只是其中一面。

剛好王慧麟把兩部法庭電影看了十次，將電影放在中國的法律傳統和價值觀去重新認識，找到屬於香港的一種DNA。說好故事的材料不離生活，行山也會出土有趣的都市傳說故事，獅子山的傻人塔有無聽過？聽完有無啟發到你沉睡的創作欲？不如親身去走一趟。

最後，香港故事似乎少不得廣東話，廣東話音樂劇《大狀王》中的現代方唐鏡講我們的廣東話，原型人物廣東狀王說的廣東話我們會聽懂幾多？嚴嘉栢越洋訪問了系統研究粵語語法的權威張洪年教授，捎來了一個關於廣東話的故事。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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