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e新品：Sub-Zero為佳釀訂製型格酒櫃

【明報專訊】不少愛紅酒的人，為了令佳釀的品質不受溫度及濕度影響，都會在家中設置酒櫃。一個高級的酒櫃除能好好保存紅酒，更能夠提升家居氣派。最近美國品牌Sub-Zero推出全新升級New Generation 2023訂製酒櫃及雪櫃，改良了冷藏系統、照明模式等，不但賣相型格，亦更有效保護愛酒。

New Generation 2023的酒櫃部分，主要從溫度、光線、濕度及震動入手保護愛酒。酒櫃內設3個獨立存儲區域，用家能設定內部溫度，機體會依據設定的溫度長期維持在正負1℃的範圍之內。酒櫃又採用抗紫外光的古銅色玻璃面板，讓美酒不受外界光線影響。另外，機體內設雙蒸發器，更準確控制酒櫃濕度，無論是放置高級美酒，還是其他對濕度敏感的物品都能應付。為了減少機體啟動時產生的震動，廠方特別安裝音量較低的壓縮機，同時採用滑軌層架設計，更有效防震動與搖晃。

NASA專利系統 淨化雪櫃空氣

除了酒櫃外，New Generation 2023系列亦同時推出雪櫃。今次改用全新的冷藏系統，配備變頻壓縮器及雙循環裝置，以提供更準確的溫度控制。至於經改良的LED內部照明系統，特別在不同的角落加上照明，包括冰箱頂部、層架下方和保鮮抽屜內部，縮減陰影區域。新照明系統還加入夜間模式，系統會根據環境光自動調節亮度，當遇上昏暗的環境時會將亮度降低90%，讓用家在夜間打開雪櫃時也不會覺得刺眼。

雪櫃內亦設有上翻式乳製品儲存格，能在下層架儲存較高身的物品，同時採用光滑的不鏽鋼裝飾板，令雪櫃更容易融入家居設計。雪櫃用得耐，少不免會產生異味，為了對付異味，機內設有NASA專利的空氣淨化系統，通過每20分鐘清除空氣中的乙烯和異味，不怕影響到食物味道。

售價：視乎尺寸、酒櫃配搭、單門或雙門而定

查詢：2239 5018（Sub-Zero）

相關字詞﹕紅酒 雪櫃 酒櫃

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