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Dyson英國吸塵明星加入拖地行列

【明報專訊】如想親力親為打掃，現時市面上也有不少具拖地功能的吸塵機。最近，英國名牌Dyson亦趕上潮流，推出旗下首款拖地吸塵機V12s Detect Slim Submarine。

Submarine洗地滾筒吸頭內置300毫升清水箱，設有8個平均分佈的出水孔，每分鐘能釋放18毫升清水，藉加壓浸潤洗地滾筒；同時吸頭的內置摩打以每分鐘900轉的轉速驅動滾刷轉動，其超微細纖維刷可將硬地板表面的潑灑液體、污漬和碎屑吸附，再經分離板將污水和碎屑刮入360毫升的獨立污水箱，方便倒出清空。水箱裝滿水下能清潔16分鐘，覆蓋1184平方呎的地板面積。

V12s Detect Slim Submarine機內摩打轉速為每分鐘125,000轉，可輸出140AW吸力。為防止摩打入水，今代加入特別設計，當接駁上Submarine洗地滾筒吸頭時，電力會自動調離摩打，不會輸出吸力。除了Submarine洗地滾筒吸頭外，V12s Detect Slim Submarine也可配上防纏結螺旋吸頭，對付長髮和寵物毛髮。其內置錐形刷條和傾斜刷毛設計能防止刷桿受纏繞，並把毛髮推到刷桿後，滑離吸頭末端並推入集塵筒。防纏結螺旋吸頭亦能去除牀褥或梳化等的灰塵及塵蟎。

■Dyson V12s Detect Slim Submarine規格

吸力：140AW

清水箱 / 污水箱容量：300ml / 360ml

集塵箱容量：0.35L

使用時間：60分鐘

重量：3.2kg（清空儲水箱）、3.5kg（充滿儲水箱）

售價：$6180起

網址：www.dyson.hk

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