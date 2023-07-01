升高抹布 免二次污染 ECOVACS機械人暖水拖地 防霉除臭

市面有很多兼具拖地功能的吸塵機械人，會自動換水的亦有不少，但用暖水拖地的機種卻不多。最近由ECOVACS推出的DEEBOT T20 OMNI，便是品牌首次支援暖水拖地的吸塵機械人。它的充電站特別加入加熱系統，水箱中的清水經螺旋式環繞加熱，能令流到抹布的水溫升至55℃。廠方聲稱可抹淨地面10種常見污漬，更有效清除頑固污漬、防霉及異味。

清水自動加熱 熱風烘乾抹布

坊間有些機體在吸塵抹地完畢返回充電站時，由於沾滿污物的抹布仍然接觸地板，令地板受二次污染，清潔效果大減。為了解決問題，DEEBOT T20 OMNI在拖地完畢返回充電站，或要在地氈打掃時，會將抹布升高9毫米以離開地面。

DEEBOT T20 OMNI配備與旗艦型號X1 OMNI相同的拖地系統，配合機體的旋轉增壓拖地功能，能以每分鐘180轉的速度壓向地板抹走污漬，拖得更乾淨。當機體打掃完畢回到充電站，更可自動通過內循環熱風來烘乾抹布，用家不用擔心濕布滋生細菌，又或是產生異味。

吸力提升 強化牆邊清潔

作為一部吸塵機械人，吸力當然重要。新機吸力提升至6000Pa，是之前DEEBOT T10 TURBO（3000Pa）的兩倍，廠方宣稱硬質地面除塵力可達96%，在坊間同類產品中吸力可算是數一數二。為了提升清潔能力，DEEBOT T20 OMNI機底設有雙邊刷來對付牆邊灰塵，配合機身旋轉，能清掃到60%邊角位置。無論吸塵還是拖地，吸塵機械人最怕就是吸毛髮，DEEBOT T20 OMNI的主刷今次換上橡膠滾刷，除了提升耐用度，亦更有效清除地面上的毛髮，減低纏繞滾刷的問題。

自動閃避家具 直接聲控

DEEBOT T20 OMNI內置升級版本的偵察功能，藉着結構光技術，能在打掃時精準閃避地面上物品，也能跨越高達20毫米門檻而繼續打掃。內置5200mAh電池，單次清潔時間最長達260分鐘。值得一提的是機體支援智能AI語音助理，用家毋須將吸塵機械人連接其他裝置，即可直接用語音操控機體，無論是想叫DEEBOT T20 OMNI到指定房間、去你附近清潔地面，或是暫停清潔都好，一句命令就隨傳隨到。

■ECOVACS DEEBOT T20 OMNI規格

吸力：6000Pa

最長單次清潔時間：260分鐘

體積：362×362×103.5mm（主機）、448×430×578 mm（充電站）

電池：5200mAh

售價：$5799

查詢：800 90 6018（ECOVACS）

文：吳一鳴

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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