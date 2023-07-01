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副刊
旅遊

豪華住宿：私人島嶼靜享二人世界

【明報專訊】漢密爾頓島作為聖靈群島的本島及大門，大部分遊客以此作為基地，我也在Catseye Beach旁的Beach Club住了兩晚。每朝打開房內的復古實木百葉窗，便可看見太陽在海平線上升起。踏上草地，還可跟不怕人的小袋鼠wallaby說聲早晨。本島充滿活力，節目豐富，但若想有獨佔聖靈群島的感覺，可預留2天前往私人島嶼。

聖靈群島74個島嶼當中，有一些被財團買下並發展為度假村，也有些私人島嶼保留着原始狀態。InterContinental Hayman Island Resort是世界知名的奢華度假勝地，從漢密爾頓島可以乘坐私人遊艇或直升機前往。整個島嶼有1300公頃，度假村佔地294公頃，卻只有182間客房、套房、別墅和位於山上最新興建的住宅等。村內設有5間餐廳、2個大泳池和大量娛樂休閒空間。島上的沙灘，當然只供住客獨享。無論身處室內或室外，除感受到天地廣闊外，也享受到真正的寧靜，耳邊只有海風吹奏的歌。簡單的享受，卻是城市難以給予！

■Beach Club

價錢：每房每晚903澳元／約4692港元起

網址：bit.ly/44mTUOL

■InterContinental Hayman Island Resort

價錢：每房每晚732澳元／約3800港元起

網址：haymanisland.intercontinental.com

[旅遊]

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