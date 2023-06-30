明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

文化

台灣新進唱作人「鶴The Crane」 鶴式幽默 玩創另類R&B

【明報專訊】明天（7月1日）舉行的台灣第34屆金曲獎，近年冒起的新進唱作人「鶴The Crane」憑新專輯TALENT，入圍最佳華語男歌手及最佳新人兩項大獎，跟吳青峰、MC Hotdog熱狗、HUSH等樂壇前輩競爭歌王之位。而在頒獎禮翌日，鶴將來港參與ALL EARS ASIA的演出。

在YouTube、Spotify等搜尋「鶴The Crane」（本名林泰羽，下稱鶴），一幀蔚藍的唱片封套上，懸空出現身穿粉色西裝的鶴，及肩的鬈髮、高䠷的身形，與其頭角嶄然的音樂才華，就如其名「昂昂然若野鶴之在雞群」。「鶴——我覺得牠不論是鶴立雞群或是閒雲野鶴，有一個好像比較輕鬆自然的、優雅容易被注意到的感覺，有點像是溫柔的驕傲。」取這名字也是他對自己創作R&B音樂的看法，以抒情旋律道出溫柔，不凡中帶點驕傲，優雅如台灣媒體形容為「橫空出世的另類R&B王子」。

融入東方色彩 製造反差、衝突感

鶴的東方色彩與他的藝術創作上的自我認同不謀而合，「（我）在創作比較純西方的音樂，所以我覺得會想要找一些地方把自己的成長經歷，或是一些元素放進去」，他目前嘗試利用視覺設計元素與歌曲製造反差、衝突感，例如《拉麵公子》MV中，鶴在一片赤色中為富士山充氣裝置灌氣，他舉例這MV與EP《鶴園》「多少都有一些（東方）色彩在裏面」，「這些元素有一個模糊感在，西方人看到這樣的東西，可能會覺得有點像是一個stereotype」，挪用東方主義化成其形象及風格美學的一部分，鶴享受這有點像自嘲的感覺，周旋在身分與音樂之間，形成有趣的對比。

去年底因亂入經理人婚禮拍攝《不介意》的MV，惹起場地用途爭議，經他任設計師、MV導演的女友君慈一雙巧手重新製作，使用大量stock photos拼湊出場景，述說原意，新添的趣味就像歌詞般「其他不在意」，「（新版本MV）很符合我原本的個性……想要看起來很認真、很嚴肅的在做一件相對之下比較荒謬的事情，甚至是有點迷因、有點meme的成分」。《拉麵公子》這歌也帶着「鶴式幽默」的玩味，在編排新專輯TALENT時，鶴指《拉麵公子》作為bonus track存在，而專輯主軸界定為「另類R&B」（Alternative R&B）是為了引導不熟悉他音樂的聽眾，在R&B這類別中尋找自己喜歡的歌曲，而非把其創作框在一個定義之下，「第一首歌Natural Ability就是比較70年代的R&B，是早期的Motown或是Soul這樣子的曲風；第四首跟ØZI合作的The Dragon Song，就是比較有點Gospel Trap；其他像Classy、像Take Your Time（第九首跟第七首）也是相對下比較Hip Hop一點，在Hip Hop裏面找到一個自己不一樣的發揮方式」，鶴嘗試在歌曲各自增添一些細節上的差異，使TALENT在R&B範圍內，帶出更多不同面向讓聽眾認識他的音樂。

從幕後走到幕前 填中文詞是罩門

回想當初音樂創作的啟蒙，鶴在青少年階段聽了很多搖滾樂而喜歡上音樂 ，長大接觸到R&B音樂，又嘗試做一些電子樂等，「現在The Crane這個project，是一個從小到大，聽的所有音樂的結合」。走進幕前成為歌手之前，鶴曾是樂手、歌曲製作人、編曲，因此較着重編曲，他曾談及填寫中文歌詞是其一大罩門，因中文是母語而為自己訂下較高標準，自然較有壓力，「用英文去寫比較容易有成就感」，但仍會多練習中文填詞。旋律也是考慮因素之一，「例如字數的密度比較緊、字數比較多，或是有些音節覺得聽起來其實跟英文比較match」。

下月除了來港演出外，鶴也與本地歌手、曾製作洪嘉豪《污糟兒》及張天賦《花海》的Gordon Flanders（王駿楊）合作新歌，「Gordon是非常有才華的一個音樂人，常常聽他的作品都覺得很驚喜」。訪談尾聲閒聊之際，鶴指最期待是嘗到香港的燒鵝。想像當鶴遇上燒鵝，也有種迷因的感覺。●

Ear Hub搶耳博覽2023 ALL EARS ASIA

日期：7月2日（周日）

時間：晚上6:30

地點：西九文化區藝術公園自由空間大盒

票價：$580

演出單位：鶴The Crane（台灣）、Helsinki Lambda Club（日本）、H 3 F（泰國）、KIKI（泰國）、FAZI 法茲（西安）、CHANKA 陳嘉（香港）

詳情：bit.ly/3NrkwaC

文：呂晞頌

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

相關字詞﹕音樂 王駿楊 創作歌手 台灣 林泰羽 金曲獎 鶴The Crane

上 / 下一篇新聞