明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
文化力場

文化

藝文青：粉絲的推，把偶像推往何處？

【明報專訊】話說《我推的孩子》這部動畫的標題，最初筆者非常不解，什麼是「我推」？得千禧後妹妹解釋，「我推」來自日文「推し」（oshi），用作動詞是指「支持」、「推薦」；用作名詞則借代「我支持的偶像」，最初是追星圈術語。

《我推的孩子》懸疑獵奇

之所以認識《我推的孩子》，是因為筆者「我推」的日本歌唱組合YOASOBI，為動畫創作的主題曲《偶像》大受歡迎，無論是音樂串流或是MV播放次數，都創下J-pop史上最快達成1億次紀錄。因此筆者看了第一集動畫，發現第一集是特別篇，總長接近個半小時，結合娛樂圈、懸疑和獵奇元素，非常引人追看。以下開始劇透。

故事由鄉間醫院的男醫生和女病人開始，女病人非常喜歡跳唱團體的16歲成員星野愛，感染了男醫生也追捧這名偶像，惟女病人不久後離世。後來星野愛暫停活動，並且因懷孕來到這所醫院。就在孩子出生前夕，男醫生被瘋狂粉絲殺死，男醫生和女病人卻帶着記憶，轉生為偶像的雙胞胎孩子阿庫亞和露比。本來與偶像過着幸福生活的兩人，母親復出數年後卻遭粉絲殺死。看着母親慘死眼前，露比決定繼承母親遺志成為跳唱偶像，阿庫亞則以演員身分進入電影圈，尋找殺母的真兇和父親的真身。

動畫首集內容如此豐富，像電影般好看，有評論形容為「第一集即巔峰」。背景設定有趣，觀眾既想「八卦」作者如何描寫娛樂圈黑暗面，也想追看兇案真相。另一方面，星野愛是非常討人喜愛的角色，自小住在孤兒院，經常撒謊，認為自己不懂愛與被愛，卻在被殺彌留之際告訴行兇的粉絲，雖然舞台和電影中的表演都在「撒謊」，算計着如何吸引觀眾，獲得粉絲喜愛，但相信在這個過程中自己是學習付出真正的愛。

過多的愛引來憎恨厭煩

娛樂圈是收割愛的產業。粉絲為「我推」買CD、買演唱會票，甚至買巴士空間和商場大電視播放時間，向大眾推廣偶像，相信近年香港人並不陌生。MIRROR鏡粉「梗有一個喺左近」，他們的應援廣告亦到處都見。然而如此多愛傾倒在一班人身上，似乎也引來不少憎恨和厭煩。

其實《我推的孩子》標題在日文有兩個意思，分別可解作「我偶像的孩子」和「我支持的孩子」。我偶像的孩子，所指的自然是星野愛一對孩子露比和阿庫亞的故事；而我支持的孩子，其實反映着這些偶像從小出道，心智是否足以承受成名帶來的壓力？如果把「推」當動詞，粉絲的愛，雖然未有如動畫般殺死偶像，卻也可能把偶像推入深淵，那真實的愛到底是什麼，是犧牲付出還是克制尊重呢？

文：劉螢

相關字詞﹕鏡粉 偶像 日本動漫 日本動畫 娛樂圈 我推的孩子 劉螢 文化 藝文青

上 / 下一篇新聞