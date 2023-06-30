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音樂家江逸天跨媒體創作 現代部落祭典 跳入土著大夢

【明報專訊】香港音樂家江逸天（Olivier Cong）近年不斷跨界合作，戲劇、舞蹈、文學，以至管弦樂也有他的影蹤，最近較為人認識的是，為鄭秀文主演的電影《流水落花》配樂。他精通多種樂器，受現當代不同音樂元素影響，也擅長運用自然聲音入樂，使其創作的曲詞具深沉且朦朧的空間感，作品總被形容為獨特、沉鬱，也即是詩意的代名詞。下周末在西九自由空間，由他擔任音樂總監的多媒體音樂會The Dreaming，也是一首關於土著大夢的詩。

本月初，江逸天剛完成與當代舞蹈藝術家王榮祿和譚之卓的演出His Temple，緊接着這次The Dreaming只相隔一個月。但其實早在去年，主辦方已邀請江逸天以即興音樂形式製作表演，但當時他沒有具體想探討的事情。今次The Dreaming的構想源於他的朋友、也是是次的藝術總監蔡宛蓉（Vanessa Choi），「她讀書讀到一個concept，一些澳洲土著有很多不同的ritual，或是他們對這個世界一些看法，The Dreaming是其中一個term，我們覺得很有趣 」。

靈感源自澳洲土著世界觀

The Dreaming——直譯「發夢」，但與江逸天兩年前《解讀米諾的夢》不同的是，The Dreaming不盡然解作個人私密的夢境，而是出自澳洲土著的世界觀Altjira。他們認為萬物皆有靈，並逾越時間界限，像夢境與自然永恆共生。靈魂在這宇宙不會消散，與輪迴概念近似，惟轉換載體時，僅限人類與人類之間傳承。土著們跟從這玄妙的「夢境」法則，認為進入某種狀態能接觸到祖先的靈魂，把其記憶和知識連接至當下人生。英譯成The Dreaming、Dreamtime，語義錯失造成歧義，而中譯襲自英譯，有譯為「夢想時代」、「夢創時代」、「夢幻時代」和「傳命」等，沒有統一說法。江逸天認為更接近中文的「大夢」，「我們想說的是人生如一場大夢」。

他將以音樂、舞蹈、錄像、裝置，甚至香味來構建，與觀眾共同經歷這場一起發生（happening）、似夢非夢的夢境狀態，藉此探索自己內心。「The Dreaming我覺得是tribalistic（部落主義的），是ritualistic（儀式感），大家抱着一種宗教儀式感進來」；希望讓觀眾沉浸在儀式感中，令表演似是不會完結，他笑說「這個演出應該做8個小時」。如去年他與作家韓麗珠合作演出《午後看海》，最後把觀眾帶到場外看海，把表演延伸至現實生活中。

宗教儀式感一直反覆出現於江逸天的音樂與演出中，他曾於2018年選址在尖沙嘴的聖安德烈堂舉行個人音樂會。他憶起中小學的天主教背景外，也因香港這城市的街角一隅，充斥着奇特的宗教特色，「逛街的時候，你會看到天后廟在公園中間，外面可能是一個阿伯喝醉了，睡在這裏，旁邊是一些所謂神聖的物體，然後教堂在香港隨處都有」。作為無神論者，他想強調的並非宗教本身，而是宗教性的狀態，「每一次表演，其實自己也會存在一種意識，就是我跟朋友或跟樂手，是怎麼進入這一個精神狀態」？是因為出於對藝術或人與人連繫的一種愛，牽動出這場「大夢」的狀態。至於「大夢」不會完結，就像是後疫情給予他的感覺，他反思何時、如何才算完結，「疫情的時候好像拿走了幾年，但是又好像不是……好像完結了一件很大的事情，但是又說不清楚是什麼，因為它完結得很奇怪 」。大夢就如人生，只能前行。

泥沙中起舞 探求人與自然關係

The Dreaming並非單向、線性的演出，而是在場內不同空間，同時有不同事情在發生，江逸天認為這形式與他創作時跳躍的思考方式相近，像他寫一些歌詞和演出文本也較意識流，而非很縝密的敘事形式。他舉例指執導《波米叔叔的前世今生》的泰國導演阿彼察邦的電影Memoria（2021年），「我記得看完那部電影之後，最大的感受就是，原來也有人這樣想事情……有時候你毋須明白為什麼那件事情是美好的，因為那件事情表達出來的時候，其實可能是這個人的一些很跳躍的思緒，好像一隻一直四處跳的猴子，我覺得這個形象已經很有趣」；就如為觀眾撒出一地豆子， 觀眾視線游走，再撿拾拼湊深刻和美好的部分，組成自己獨有的體驗。場地中央放置泥沙，由台灣雲門舞集出身、現為香港舞蹈團團員的李家名編舞，舞者侯叙臣在沙堆舞動，探求人與自然的關係。「因為他（李家名）之前做的節目，就是埋在泥土裏面，說他如何在大自然尋找自己的那件事」，因此將這概念帶進這次The Dreaming中。

電子與敲擊樂 交織現代土著聲音

江逸天與自由空間樂團以沙堆為中心，圍成圓形，一道牆上投映着與江逸天合作多次的電影導演陳衍江，以影片訴說都市中的恐懼與壓迫。江逸天負責演唱和以合成器混音，樂手們包括電結他手葉志聰、低音大提琴馮晟睎，負責敲擊樂的余林橞和何怡安，以及運用自製樂器即興演出的邱立信。「我們分了那邊是自然派，這邊比較多電子的東西，那個聲音的碰撞就會感覺到，當我們說到土著的時候，不一定是聯想中那些vocal或者非洲鼓的聲音，反而可能是某一種較modern、電子，或者一些很工整的東西。」會把兩者結合，皆因他認為現代人生活中存在不少儀式感的節奏，如冲咖啡的聲音、打字聲，而這次想跟各樂手呈現出富現代感的土著聲音。

這次演出為free seating，不止不設劃位，更是不設座位。觀眾可在任何空位席地而坐，時而且站且行，甚至如同參加部落祭典般跳舞唱歌。江逸天視為一個有趣的實驗，「香港觀眾都比較溫柔」，有時要多花點力帶動觀眾進入氛圍，但哼唱的始終不是流行曲，因此他與樂團伙伴試着譜一些易哼或舒服的旋律，讓觀眾參與。「我覺得幸運的是（The Dreaming）有3場，我之前的表演只有1場去嘗試。」他能從每場演出中的不同感受，從中不斷探討和嘗試與觀眾互動，這形式也是他的一場自我實驗，「我不是很擅長跟觀眾有互動，因為我表演通常都會迴避眼神，或者自己閉上眼睛專注演出；這一次反而要有眼神對望，我也要自己弄明白為什麼我不擅長做這件事情，是因為不擅長，還是其實在迴避某些問題，所以不去做呢？」

梳理過往演出 整合成是次創作

江逸天說連月的演出既令他疲於奔命，同時也有不少啟發，像是一場「大夢」。「這幾個月對我來說有很多事情發生，其實每一個show都是很大的衝擊，譬如5月底我和Hong Kong Phil（港樂）就有一個collaboration ，因為我本身不是一個作曲底的人，要做這個（和愛沙尼亞作曲家圖爾的）collaboration，其實很有挑戰，也有很多不同的新想法，原來和一些classically trained的人是這樣合作，原來要create一個show是要這樣。」不同文化碰撞，成為自我探索的契機，他指月初的His Temple與兩名當代舞者合作，產生很多個人思緒，「開始覺得人生不過如此，但是純粹有些事情就是會發生」，想法變得輕盈，看透事情如夢。The Dreaming正好是由眾多跨界合作項目中的一個小總結，把這些思緒再梳理成演出的一部分。江逸天表示表演過後會專注於自己的音樂，「我可能真的不需要再做一個表演……純粹在房間裏也可以（創作）」。他表示每次合作也是重新認識自已，累積下來更需要的是沉澱自己的心境，目前不需要再「跨來跨去」的演出，而是把這階段的感受投放在創作之中。

■自由空間樂團：The Dreaming

日期：7月7至9日（周五至日）

時間：晚上8:00

地點：西九文化區自由空間大盒

票價：$380（不設座位）

詳情：bit.ly/446saym

註：演出長約1小時15分鐘，不設中場休息

文：呂晞頌

編輯：王翠麗

美術：張欲琪

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電郵：feature@mingpao.com

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