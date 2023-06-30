札幌冠軍湯咖喱 挑戰99級「無語辣」

每款湯咖喱可自選搭配烏冬、拉麵或飯，再自選原味湯底、椰子湯底或櫻花蝦湯底，最後選擇辣度，由level 1的BB辣至level 20的地獄辣，還有最刺激的level 99無語辣。記者吃辣程度不高，覺得level 3最合口味，少許辣但不蓋過食材味道。另也趁機挑戰一下無語辣，顏色深沉、刺鼻，嘗一匙羹的湯咖喱，入口已相當辣，後勁更非常凌厲，辛辣在口腔、舌頭和喉嚨久久不散，即時來一杯招牌芒果乳酪特飲，中和了少許辛辣，而清甜的西柚蜂蜜綠茶或金橘百香果烏龍茶也有助減辣。自問吃大辣麻辣米線的你，有膽量挑戰嗎？●

Suage北海道湯咖哩

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊4A層1號舖

查詢：2622 2388