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飲食

札幌冠軍湯咖喱 挑戰99級「無語辣」

【明報專訊】湯咖喱迷有口福了！曾在旅遊平台Tripadvisor 2023年度札幌咖喱類別排名第一位的札幌著名湯咖喱專門店「Suage北海道湯咖哩」，剛於朗豪坊開設首家香港分店。店家使用洋葱、番茄及多種香料等材料熬煮12小時再熟成為湯咖喱後，直送香港，保證原汁原味。香港店提供10款湯咖喱，每款有主配料和油炸蔬菜，當中不乏日本直送的食材，例如Suage的自家農場種植的蔬菜、廣島蠔、錦爽雞等。有些款式如招牌的脆嫩雞髀湯咖喱，跟足日本「素炸」（不沾麵糊直接油炸），外脆內嫩，同時也創作出香港限定的加拿大龍蝦海鮮盛湯咖喱。

每款湯咖喱可自選搭配烏冬、拉麵或飯，再自選原味湯底、椰子湯底或櫻花蝦湯底，最後選擇辣度，由level 1的BB辣至level 20的地獄辣，還有最刺激的level 99無語辣。記者吃辣程度不高，覺得level 3最合口味，少許辣但不蓋過食材味道。另也趁機挑戰一下無語辣，顏色深沉、刺鼻，嘗一匙羹的湯咖喱，入口已相當辣，後勁更非常凌厲，辛辣在口腔、舌頭和喉嚨久久不散，即時來一杯招牌芒果乳酪特飲，中和了少許辛辣，而清甜的西柚蜂蜜綠茶或金橘百香果烏龍茶也有助減辣。自問吃大辣麻辣米線的你，有膽量挑戰嗎？●

Suage北海道湯咖哩

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊4A層1號舖

查詢：2622 2388

相關字詞﹕過江龍 朗豪坊 札幌 咖喱

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