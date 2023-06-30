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副刊

飲食

東京醬油拉麵 將開心帶到香港

【明報專訊】最近不斷出現新拉麵店，其中位於灣仔春園街的「麺心國もと」，是來自東京葛飾區的同名拉麵小店，此店在東京耕耘12年，一直受街坊愛戴，曾有外籍人士拍片上載YouTube，吸納近2000萬點閱率。

說到「麺心國もと」，最出名的是醬油拉麵，這一切要追溯至店主國本昇知還是18歲的時候。國本高中畢業後，當時18歲的他在爸爸的拉麵店幫忙。22歲時因羨慕別人穿西裝上班，於是轉職地產公司，可是入職後覺得工作性質有違自己性格，壓力太大令他重新思考人生。「我希望自己用雙手製作東西，令人覺得開心」。於是24歲辭職，重新踏上拉麵之路，夢想開一家能製作出令人吃得開心的拉麵店，於是致電當時認為是日本第一拉麵店的「麵屋武藏」自薦，正式學習拉麵。當時他致電到新宿總本店，「我從小最喜歡吃的拉麵是醬油拉麵，而新宿總本店正是出名醬油拉麵」。他指每日工作逾14小時也不覺辛苦，因他完全是為了追夢，因此他努力學習。學成之後，更自薦往麵屋武藏其他分店學習，花了4年半完成修行，在葛飾區的高砂開設自己的拉麵店「麺心國もと」，主打之一便是醬油拉麵。他將長時間熬煮的雞湯、每朝熬數小時的魚介湯，以及自家調製醬油混和，放進煠好的拉麵中，添加自製黑葱、燜煮3小時以上的厚切醬油浸五花腩叉燒等配料，湯底清澈鮮香不死鹹，有昔日醬油拉麵的風味，果真不錯。黑葱增添香氣，五花腩叉燒十分軟腍。

濃厚湯底熬足16小時

國本很高興開設分店，能讓更多人認識其拉麵，因此不惜休店3星期，前往香港店親身教導同事及調整味道，希望帶來日本店的原汁原味，「畢竟香港的配套、火力、食材和日本不同」。現時香港店推出5款拉麵，分別是醬油拉麵、鹽味拉麵、沾麵、醬油撈麵和濃厚拉麵，約七成材料由日本直送，魚介湯、雞湯及濃厚湯跟足日本店的做法，在店內新鮮製作；並由本地麵廠每日提供新鮮製作的拉麵。叉燒方面，原有的醬油浸五花腩叉燒外，新增慢煮脢頭叉燒和慢煮雞胸叉燒。至於招牌醬油拉麵，香港和日本店做法相若，味道貼近，不同的是配料新增慢煮雞胸叉燒。濃厚拉麵也是國本的拿手作，花16小時以上用豬骨等材料熬煮成黏稠的濃厚湯底，其間要不時攪拌以防黏底，每次只能供應10多名客人。至於醬油撈麵頗有驚喜，拌勻醬油、蒜油、炸蒜、鰹魚粉、慢煮脢頭叉燒、慢煮雞胸叉燒、厚切醬油浸五花腩叉燒等配料，濃而不膩。●

麺心國もと

地址：灣仔春園街6至12號永興樓地下2A號舖

IG：@mengokoro.hk

相關字詞﹕東京 過江龍 醬油拉麵 灣仔

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