加州人氣店登陸銅鑼灣 半熟滑蛋三文治 綿滑牛油香

每款三文治必有雞蛋 蛋味香濃

美國連鎖三文治店Eggslut，於2011年由美籍菲律賓裔廚師Alvin Cailan在美國加州洛杉磯創立，由街頭美食車起家，主打早餐三文治，憑招牌炒滑蛋三文治（Fairfax）打響名堂，受歡迎程度是每到周末，客人要排隊2小時以上，後來他在美國其他地方開設分店，現時更於倫敦、新加坡、日本、韓國等地設有分店，最近更登陸香港銅鑼灣！Eggslut的特色是每款三文治必有雞蛋，Eggslut餐廳發展指導員Zayra Vela分享，他們十分重視雞蛋質素，「使用未滿89周、餵飼無添加基因改造有機飼料的走地母雞所生產的雞蛋」，蛋味香濃，美國一間店每日消耗約400隻雞蛋。

Eggslut香港首席執行官Ricken Lau表示，「現時菜單與美國一樣，跟足總店做法」。三文治有Fairfax、煙肉蛋芝士三文治、頂級USDA三角脊扒三文治、雞肉腸蛋芝士三文治、蛋沙律三文治，以及芝士漢堡，另有配菜及飲品。他們分別有4款不同煮法，Fairfax的炒滑蛋（scrambled eggs）、蛋沙律三文治的水煮蛋（hard cooked egg ），還有其他三文治用的煎蛋（over-medium egg），以及人氣配菜SLUT招牌蛋薯蓉配法式長棍麵包，則使用水煮嫩蛋（coddled egg）。

凍鑊下雞蛋牛油 中細火炒至半熟

Eggslut三文治中，以招牌作Fairfax最受歡迎。它是兩塊鬆脆而暖和的布里歐麵包（brioche ），中間夾着炒滑蛋、焦糖化的洋葱、車打芝士和是拉差蛋黃醬等，特色之處在於其炒滑蛋呈半熟狀態，又綿又滑，質素的確超越美食車的水準。Alvin Cailan曾公開其滑蛋秘密，就是按法式炒蛋的做法來炒。在凍鑊加入雞蛋和牛油，先將蛋黃和蛋白拌勻成蛋液，然後以中細火不斷快炒至半熟，再灑上法葱（chives）碎即成（見「Eggslut炒滑蛋做法」），他曾表示只要有耐性便可將雞蛋炒至綿滑。同是炒滑蛋，或許大家都會不自覺把它與本地滑蛋神壇——澳牛相比，記者吃了澳牛的蛋治多年，感覺上它依然香滑帶有奶香，而Eggslut則吃來有綿滑帶濃厚牛油香，各有千秋，同樣美味。

炒滑蛋三文治外，煙肉蛋芝士三文治也值得一試。他們將以蘋果木煙熏過的煙肉煎至脆卜卜，搭配煎蛋、車打芝士和辣味茄汁，微辣又冶味。Ricken分享Eggslut由街頭美食出身，重視各分店的在地文化，會推出屬於當地口味的三文治，香港店正初步構思一款有蛋和可能帶香港漁港風情的三文治，滑蛋迷要耐心等待。●

Eggslut香港

地址：銅鑼灣記利佐治街11至19號及百德新街27至47號Fashion Walk地下2號舖及1樓 F-1號舖

IG： @eggsluthk.com

●知多啲

漢堡包也屬三文治

有些網民對Eggslut的三文治餐單上出現漢堡包感到疑惑，Ricken解釋：「三文治是一種將餡料夾在兩塊麵包的食物，餡料多元化，而漢堡包則是三文治的一種，餡料有patty（漢堡或肉餅）」，美國農業部（USDA）的Food standards and Labelling policy book更補充晚餐的三文治菜單，可包含漢堡包（hamburger）等像三文治的食品，所以在美國，三文治餐單上出現漢堡包是十分平常。●

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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