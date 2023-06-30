明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Feature

路線推介：珠海自駕3大好玩行程

【明報專訊】根據小紅書的熱門影片介紹，記者歸納3條珠海一帶適合新手自駕遊的好玩路線。

1. 沿海玩盡熱點 歎海鮮

汽車駛入珠海後向東面繼續駕駛，經情侶南路、中路駛至海濱花園，之後可沿着海邊參觀城市陽台、珠海漁女、愛情郵局及珠海大劇院等熱門旅遊景點，最後到淇澳島的白石街，在一條長千多米的花崗岩路漫步，再大歎海鮮餐。（由珠海拱北口岸起計，單程距離約40公里）

2. 橫琴賞珍稀魚 親子露營

進入珠海後向西南方的橫琴進發，先到全球最大的海洋主題樂園長隆海洋王國賞珍稀魚類，之後到附近新開發的橫琴創新方，內有電影主題樂園、高科技親子娛樂項目等；最後可到橫琴星樂度露營小鎮，入住不同風格的露營車、木屋。（由珠海拱北口岸起計，單程距離約20公里）

3. 斗門泡溫泉 登珠江門戶第一峰

進入珠海後向西北方駛往斗門區金臺寺，參觀佛寺外還可登上寺後583米高、有珠江門戶第一峰美譽的黃楊山看風景。之後可到斗門古街參觀，品嘗鴨紮包等地方小食，再到國家級AAAA旅遊景區御溫泉度假村泡湯。最後可到大赤坎肥仔強燒味海鮮餐廳，其明火叉燒及燒排骨已入選珠海市非物質文化遺產名錄，在「大眾點評」也獲得不俗評語。（由珠海拱北口岸起計，單程距離約45公里）●

[Feature]

上 / 下一篇新聞