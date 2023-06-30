路線推介：珠海自駕3大好玩行程

1. 沿海玩盡熱點 歎海鮮

汽車駛入珠海後向東面繼續駕駛，經情侶南路、中路駛至海濱花園，之後可沿着海邊參觀城市陽台、珠海漁女、愛情郵局及珠海大劇院等熱門旅遊景點，最後到淇澳島的白石街，在一條長千多米的花崗岩路漫步，再大歎海鮮餐。（由珠海拱北口岸起計，單程距離約40公里）

2. 橫琴賞珍稀魚 親子露營

進入珠海後向西南方的橫琴進發，先到全球最大的海洋主題樂園長隆海洋王國賞珍稀魚類，之後到附近新開發的橫琴創新方，內有電影主題樂園、高科技親子娛樂項目等；最後可到橫琴星樂度露營小鎮，入住不同風格的露營車、木屋。（由珠海拱北口岸起計，單程距離約20公里）

3. 斗門泡溫泉 登珠江門戶第一峰

進入珠海後向西北方駛往斗門區金臺寺，參觀佛寺外還可登上寺後583米高、有珠江門戶第一峰美譽的黃楊山看風景。之後可到斗門古街參觀，品嘗鴨紮包等地方小食，再到國家級AAAA旅遊景區御溫泉度假村泡湯。最後可到大赤坎肥仔強燒味海鮮餐廳，其明火叉燒及燒排骨已入選珠海市非物質文化遺產名錄，在「大眾點評」也獲得不俗評語。（由珠海拱北口岸起計，單程距離約45公里）●

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