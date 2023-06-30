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港車北上明天展開 珠海自駕遊熱身操車

【明報專訊】籌備多年的港車北上計劃將於明天（7月1日）正式展開，不少港人都摩拳擦掌，準備駕駛愛車上廣東省吃喝玩樂。今次特別介紹3條位於珠海一帶的好玩自駕路線，再邀請北上自駕遊達人Henry及香港汽車會會長李耀培，分享港人北上自駕的要點，除了道路系統方向相反外，還有什麼注意事項？做足功課，自然路路暢通，出入平安！

多年前已取得粵港車牌及內地駕駛執照的Henry，在疫情前已經常到內地自駕遊，現時疫情放緩，每逢周末幾乎都會載家人北上吃喝玩樂，並不時在社交平台「放毒」，上傳靚景、美食及酒店豪裝相片，召集朋友一起北上耍樂。他留意到今次港車北上政策（申請條件及方法可參考：bit.ly/3NeMCG0），規定港人在廣東省內自駕遊，必須經港珠澳大橋入境。因此Henry認為駕駛者應先以珠海、中山一帶為目的地，待熟習內地駕駛狀况後，才駛到更遠如東莞、佛山、廣州等。

網紅影片不能盡信 高德地圖導航

說到珠海，Henry說情侶路、珠海大劇院、圓明新園、格力海岸海濱公園、珠海御溫泉度假村等都是熱門景點，「到內地旅遊，建議安裝內地非常流行的『小紅書』、『大眾點評』兩款手機應用程式，容易搵到特色景點及美食」。不過他補充不能盡信網紅的影片，宜多參考不同用家的評語。汽車導航方面，Henry說Google Maps在內地不能使用，根據他多年經驗，以「高德地圖」手機應用程式最準確及好用，「例如到達路口前，或在有多條行車線的高速公路行駛時，畫面會提供模擬圖片，讓駕駛者清楚知道接下來要在哪裏轉彎或選用哪條行車線，行少好多冤枉路」。

珠海灣仔口岸搭船 幾分鐘到澳門

他又推介一個在珠海自駕遊期間，順道遊澳門的新方法，「大部分人都會經拱北口岸過澳門，但如果自駕，其實可將車泊在珠海的灣仔口岸停車場（每小時6人民幣，24小時內最多50人民幣），之後搭幾分鐘船到對岸的澳門內港碼頭，落船後行約10分鐘便到大三巴牌坊、十月初五日街，比起經拱北過關方便得多」。

內地駕駛速成班 手機App全日支援

Henry回想當年驅車到內地，一開始也不太適應相反的道路系統，要經常提醒自己內地「右上左落」，避免入錯路口逆線行車。香港汽車會會長李耀培也表示擔心，「估計今次參加港車北上計劃的駕駛者，九成都沒有內地駕駛的經驗。除了道路系統相反，其實兩地的交通法例及交通路標都有差異，因此初時一定很難適應」。香港汽車會特別開辦駕駛課程（$350/約2小時）及推出「駕灣通」手機應用程式。課程方面，導師專程到內地拍攝教材，讓學員掌握基本駕駛概念及通過港珠澳大橋的注意事項；「駕灣通」則提供申請港車北上的各種資料，還有實用的緊急支援功能，「我們與廣東省汽車救援中心簽訂合作協議，為港人提供24小時緊急支援。如發生任何意外導致車輛無法行駛，只要致電求助，對方便會派車到場協助或提供拖車服務，各種收費都在網上清楚列明，不用擔心被騙」。

小路出大路未必讓 市內禁響號

港人到內地自駕遊時有什麼需要特別注意？李耀培歸納了8點。

右上左落：兩地道路系統方向相反，駕駛者需提防入錯線。特別是從珠海回港時，在大橋仍採用右上左落，但通過香港海關後立即改回左上右落，隨時趕不及調整。

先行車優先：香港習慣在小路出大路時讓車，但內地習慣是先行車輛有優先使用權，因此如在高速公路行車時，切勿以為從小路駛入的車輛必定會減速。

高速公路減速區偏短：香港高速公路的設計，駛回正常道路時減速區較長，內地的則偏短，因此建議在即將駛離高速公路前便要開始減速。另外根據內地交通法例，在有2條車道的高速公路上行駛，左側車道（即快線）的最低車速為每小時100公里；如有3條或以上車道，則最左側及中間車道的最低車速分別為110公里及90公里，如車速不夠而又佔據超車車道即屬違法。

允許右轉：如果在右轉彎的路口沒有設置禁止右轉的標記或交通燈，只要不妨礙其他車輛或行人的情况下，駕駛者可以右轉通行。但要留意如斑馬線（又稱行人橫道）上已有行人等候橫過，駕駛者必須停車讓路，否則亦屬違法，執法機構會根據監控鏡頭的車牌辨識系統發出告票。

嚴打酒駕：香港酒後駕駛的法定酒精限度，為每100毫升血液內含50毫克以上酒精。但在內地，血液酒精含量達20毫克已屬酒後駕車，所以就算只喝一兩口酒也有可能超標，可被罰款1000至2000元人民幣、扣12分及暫扣駕照6個月。

小心電瓶車：進入市區後，由於內地盛行電瓶車如電動滑板、電動單車等，駕駛者要特別留神，以免這些小型電瓶車駛進盲點而發生碰撞。另外，內地禁止駕駛者在市區內響號，部分交通監控鏡頭更附有收音咪，記錄響號的車牌並寄上罰單。

保險隨身：車輛的保險書必須放在車上，如發生意外而又涉及傷亡或設施損毁，除了要報警，亦要通知保險公司，待對方委託的公證人到場記錄事故才好移動車輛，否則將無法索償（詳見「知多啲」）。

電子支付：內地的收費道路、停車場大都採用電子支付系統，因此最好先在香港開通如內地版WeChat Pay等認可電子支付App。駕駛者可向香港電訊商申請一卡兩號服務，再帶同已實名登記的內地電話號碼、身分證、回鄉證到中銀香港等銀行申請開設內地帳戶，成功開戶及存錢後，便可開通內地支付工具以繳交路費及停車場等費用。不過，李耀培提醒駕駛者要以現金支付港珠澳大橋150元人民幣路費（單程，快易通電子支付現只支援粵港兩地車牌），而且內地仍有一些停車場只收現金，所以駕駛者仍需準備一些人民幣傍身。●

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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