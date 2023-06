star chic：女歌手Kylie Minogue 不同年代 百變華麗形象

從甜美清純走向誘人火辣路線

Kylie Minogue每次有新歌或新專輯推出,總能勾起歌迷的昔日回憶。對於60、70後來說,她是Especially for you MV中清純甜美的鄰家女孩;對於80、90後而言,她又是 Put yourself in my place MV中不吝嗇裸露身段的性感icon。來到21世紀,擅長Dance Pop曲風的她,衣著走向誘人火辣路線。然而,隨着外表逐漸成熟,Kylie在形象上亦略有輕微調整,雖然不再像從前般大方展露肌膚,不過她在衣著打扮仍然離不開性感艷麗的風格,充分突顯diva身分。

紅唇配紅色眼妝 鮮紅連身裙

也許有人會將Kylie與Madonna比較,兩名天后同是已過「半百」的年紀(後者現年64歲),同樣行性感路線,同樣將時尚與音樂結合,同樣穿Jean Paul Gaultier、John Galliano、Dolce&Gabbana及Atelier Versace等的設計,但在相比之下,Kylie卻不像對方般強悍,即使偶爾穿上風格大膽的服裝,總不會顯得太「過火」,也許這亦與她謙遜的性格有關,不會強搶風頭,保持優雅的女性形象,讓人看得舒服。

要說Kylie Minogue的衣著打扮,便不得不提她的嬌小身形。即使身高只有大約152cm,她的衣著風格卻非常多變,經常在舞台上穿著豐富色彩和流行元素的服飾,展現時尚和個性魅力。在不同的MV中,Kylie的鮮明時尚造型,亦是歌迷的焦點所在,往往展現出她的優美身段。新近的例子,要數新歌 Padam Padam MV中,Kylie穿上了Dolce&Gabbana 2023秋冬系列的鮮紅連身裙,配以隨舞步飄揚的長長掛頸薄紗,甚為誘人;腳上的一雙「超高」高跟鞋,更突顯出她舞蹈技巧和優美身段,可說是Kylie的造型標記。在妝容上,Kylie更大膽嘗試流行的紅唇配紅色眼妝,把雙眼塗上紅色眼影,塑造出充滿力量的感覺。

至於Kylie舞台下、MV外的形象,亦展現出她的百變華麗的diva形象,例如出席時尚派對的Loewe鮮黃色珠片西裝造型,艷麗不俗套;至於一襲Chanel的little black dress,亦恰到好處,展現出她優良的穿衣品味。●

WHO: Kylie Minogue

WARDROBE: Dolce&Gabbana, Atelier Versace, Valentino, Chanel

文:劉詩言

編輯:陳淑安

