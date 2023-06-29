star chic：女歌手Kylie Minogue 不同年代 百變華麗形象

從甜美清純走向誘人火辣路線

Kylie Minogue每次有新歌或新專輯推出，總能勾起歌迷的昔日回憶。對於60、70後來說，她是Especially for you MV中清純甜美的鄰家女孩；對於80、90後而言，她又是 Put yourself in my place MV中不吝嗇裸露身段的性感icon。來到21世紀，擅長Dance Pop曲風的她，衣著走向誘人火辣路線。然而，隨着外表逐漸成熟，Kylie在形象上亦略有輕微調整，雖然不再像從前般大方展露肌膚，不過她在衣著打扮仍然離不開性感艷麗的風格，充分突顯diva身分。

紅唇配紅色眼妝 鮮紅連身裙

也許有人會將Kylie與Madonna比較，兩名天后同是已過「半百」的年紀（後者現年64歲），同樣行性感路線，同樣將時尚與音樂結合，同樣穿Jean Paul Gaultier、John Galliano、Dolce&Gabbana及Atelier Versace等的設計，但在相比之下，Kylie卻不像對方般強悍，即使偶爾穿上風格大膽的服裝，總不會顯得太「過火」，也許這亦與她謙遜的性格有關，不會強搶風頭，保持優雅的女性形象，讓人看得舒服。

要說Kylie Minogue的衣著打扮，便不得不提她的嬌小身形。即使身高只有大約152cm，她的衣著風格卻非常多變，經常在舞台上穿著豐富色彩和流行元素的服飾，展現時尚和個性魅力。在不同的MV中，Kylie的鮮明時尚造型，亦是歌迷的焦點所在，往往展現出她的優美身段。新近的例子，要數新歌 Padam Padam MV中，Kylie穿上了Dolce&Gabbana 2023秋冬系列的鮮紅連身裙，配以隨舞步飄揚的長長掛頸薄紗，甚為誘人；腳上的一雙「超高」高跟鞋，更突顯出她舞蹈技巧和優美身段，可說是Kylie的造型標記。在妝容上，Kylie更大膽嘗試流行的紅唇配紅色眼妝，把雙眼塗上紅色眼影，塑造出充滿力量的感覺。

至於Kylie舞台下、MV外的形象，亦展現出她的百變華麗的diva形象，例如出席時尚派對的Loewe鮮黃色珠片西裝造型，艷麗不俗套；至於一襲Chanel的little black dress，亦恰到好處，展現出她優良的穿衣品味。●

WHO: Kylie Minogue

WARDROBE: Dolce&Gabbana, Atelier Versace, Valentino, Chanel

查詢：Chanel 3622 5288（置地廣場店）

Dolce&Gabbana 2525 5815（太古廣場店）

Valentino 2234 7193（ifc店）

Versace 2561 5018（中環店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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