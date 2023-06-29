明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Wardrobe

Life & Style

wardrobe：太陽眼鏡顯個性 夏日造型添氣場

【明報專訊】炎夏的高温，往往伴隨着猛烈的陽光。佩戴太陽眼鏡既可保護雙眼免受紫外線傷害，又可以為夏日造型增添氣場，再花心思配搭絕襯的時尚配飾，更可以塑造出鮮明風格，突顯獨特個性。

霸氣六角設計

金屬鏡框太陽眼鏡的焦點，在於其線條之上，配以形狀獨特的外觀，讓人看起來高調又充滿自信；配搭奢侈的首飾，塑造出霸氣十足的形象，同時突顯自己的「身價」。●

嬉皮復古風格

復古風格在時尚界持續流行。1970年代的復古風格太陽眼鏡，偏向配有啡色鏡片與特大鏡框，甚具嬉皮味道，再配以鏡臂上的巨型標誌作金屬細節，塑造出華麗又浮誇的味道。要穿出那時代的格調，可佩戴上印花頭巾呼應造型，既為一身打扮注入浪漫情懷，又表達出女性優雅的氣質。●

奢華鑽飾點綴

職場女性總想在人前顯得強勢，戴上墨鏡可避免被人看穿其心思，塑造神秘與深藏不露的感覺；加入奢華鑽飾點綴造型，在辦公室中更顯超凡地位。●

型格冷酷邊框

金屬材質的oversized邊框太陽眼鏡，輪廓鮮明，予人型格冷酷的感覺，讓人聯想起科幻電影《未來戰士》的機械人，配以未來科幻感的銀製配飾，讓造型主題更呼之欲出。●

橢圓形科技感

Y2K時尚風格源自1990年代末至2000年代初的流行衣著打扮，以浮誇大膽、鮮明色彩和未來主義元素為特點，回應人們對踏入新世紀的未知及不安。呈橢圓形的太陽眼鏡，擁有流線形外觀，完全遮蓋眼周，讓人看起來神秘又前衛，充滿未來科技感。眼鏡配搭色彩繽紛的貼身裙，突顯那難以捉摸的時代。●

誇張貓眼玩味

貓眼太陽眼鏡是經典的鏡款，向上揚的框線充滿美感，形狀亦比較誇張。這款仿充氣的太陽眼鏡，不但獨特，看起來亦充滿玩味。雖說佩戴設計誇張的眼鏡時，選擇的配飾應該「一切從簡」，讓眼鏡成為造型的焦點，不過若想令打扮更顯出眾，何不佩戴上同樣玩味誇張的耳環，令整個造型更搶眼獨特，讓人留下深刻印象。●

查詢：Balmain 2116 4599（太古廣場店）

Balenciaga 2191 1009（K11 MUSEA店）

Dior 2524 8277 （置地廣場店）

Givenchy 2234 7033（ifc店）

Gucci 2199 7728（海港城店）

H&M 2337 3400 （銅鑼灣店）

Louis Vuitton 8100 1182（置地廣場店）

Loewe 2522 0996（置地廣場店）

SWEETLIMEJUICE www.sweetlimejuice.com

Tiffany & Co. 2845 9853（置地廣場店）

Valentino 2234 7193（ifc店）

連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言

模特兒：松村佳奈（A1M Management）、Shini（Synergy Model Management）、Karen Ngai（QUEST Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam、Kathy Lam

場地提供：香港康得思酒店

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

上 / 下一篇新聞