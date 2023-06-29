wardrobe：太陽眼鏡顯個性 夏日造型添氣場

霸氣六角設計

金屬鏡框太陽眼鏡的焦點，在於其線條之上，配以形狀獨特的外觀，讓人看起來高調又充滿自信；配搭奢侈的首飾，塑造出霸氣十足的形象，同時突顯自己的「身價」。●

嬉皮復古風格

復古風格在時尚界持續流行。1970年代的復古風格太陽眼鏡，偏向配有啡色鏡片與特大鏡框，甚具嬉皮味道，再配以鏡臂上的巨型標誌作金屬細節，塑造出華麗又浮誇的味道。要穿出那時代的格調，可佩戴上印花頭巾呼應造型，既為一身打扮注入浪漫情懷，又表達出女性優雅的氣質。●

奢華鑽飾點綴

職場女性總想在人前顯得強勢，戴上墨鏡可避免被人看穿其心思，塑造神秘與深藏不露的感覺；加入奢華鑽飾點綴造型，在辦公室中更顯超凡地位。●

型格冷酷邊框

金屬材質的oversized邊框太陽眼鏡，輪廓鮮明，予人型格冷酷的感覺，讓人聯想起科幻電影《未來戰士》的機械人，配以未來科幻感的銀製配飾，讓造型主題更呼之欲出。●

橢圓形科技感

Y2K時尚風格源自1990年代末至2000年代初的流行衣著打扮，以浮誇大膽、鮮明色彩和未來主義元素為特點，回應人們對踏入新世紀的未知及不安。呈橢圓形的太陽眼鏡，擁有流線形外觀，完全遮蓋眼周，讓人看起來神秘又前衛，充滿未來科技感。眼鏡配搭色彩繽紛的貼身裙，突顯那難以捉摸的時代。●

誇張貓眼玩味

貓眼太陽眼鏡是經典的鏡款，向上揚的框線充滿美感，形狀亦比較誇張。這款仿充氣的太陽眼鏡，不但獨特，看起來亦充滿玩味。雖說佩戴設計誇張的眼鏡時，選擇的配飾應該「一切從簡」，讓眼鏡成為造型的焦點，不過若想令打扮更顯出眾，何不佩戴上同樣玩味誇張的耳環，令整個造型更搶眼獨特，讓人留下深刻印象。●

查詢：Balmain 2116 4599（太古廣場店）

Balenciaga 2191 1009（K11 MUSEA店）

Dior 2524 8277 （置地廣場店）

Givenchy 2234 7033（ifc店）

Gucci 2199 7728（海港城店）

H&M 2337 3400 （銅鑼灣店）

Louis Vuitton 8100 1182（置地廣場店）

Loewe 2522 0996（置地廣場店）

SWEETLIMEJUICE www.sweetlimejuice.com

Tiffany & Co. 2845 9853（置地廣場店）

Valentino 2234 7193（ifc店）

連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言

模特兒：松村佳奈（A1M Management）、Shini（Synergy Model Management）、Karen Ngai（QUEST Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam、Kathy Lam

場地提供：香港康得思酒店

編輯：陳淑安

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