建築與藝術：蛇形畫廊夏日展 以自然為靈感

每年夏天，倫敦蛇形畫廊Serpentine Gallery以Archaeology of the Future為切入點設置的Serpentine Pavilion，均是當地設計界的一大盛事。今年的建築由法國建築師Lina Ghotmeh主理，以À table為主題（A），意指於餐枱聚首一堂，回溯飲食如何結聚人氣、餐上交流如何互想啟迪，呈現地中海及法國的交流文化。她以西非國家馬里的小屋樹幹Toguna為靈感，以刻有樹紋的通花木版來取代樹幹（B），將樹影帶到亭內，貼合夏日。

館內的個別展覽，則有由阿根廷藝術家Tomás Saraceno與多個組織合作的Web(s) of Life展覽，展出的新作帶出複雜的生命網絡，以當代雲端科技為比喻，探索科技發展能如何廣及生物多樣性。如Cloud Cities: Species of Spaces and Other Pieces*, 2023（C），便展示一系列為動物而設的建築，讓不同物種共居。另一作品The birds will keep calling you, 2023（D），則探索智能手機經常用到的鋰元素的開採，對原著民土地的影響。

網址︰www.serpentinegalleries.org

文：Dawn Hung