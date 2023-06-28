明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Feature

Life & Style

建築與藝術：蛇形畫廊夏日展 以自然為靈感

【明報專訊】複雜的生命網絡 探索科技發展

每年夏天，倫敦蛇形畫廊Serpentine Gallery以Archaeology of the Future為切入點設置的Serpentine Pavilion，均是當地設計界的一大盛事。今年的建築由法國建築師Lina Ghotmeh主理，以À table為主題（A），意指於餐枱聚首一堂，回溯飲食如何結聚人氣、餐上交流如何互想啟迪，呈現地中海及法國的交流文化。她以西非國家馬里的小屋樹幹Toguna為靈感，以刻有樹紋的通花木版來取代樹幹（B），將樹影帶到亭內，貼合夏日。

館內的個別展覽，則有由阿根廷藝術家Tomás Saraceno與多個組織合作的Web(s) of Life展覽，展出的新作帶出複雜的生命網絡，以當代雲端科技為比喻，探索科技發展能如何廣及生物多樣性。如Cloud Cities: Species of Spaces and Other Pieces*, 2023（C），便展示一系列為動物而設的建築，讓不同物種共居。另一作品The birds will keep calling you, 2023（D），則探索智能手機經常用到的鋰元素的開採，對原著民土地的影響。

網址︰www.serpentinegalleries.org

文：Dawn Hung

上 / 下一篇新聞