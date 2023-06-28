東京直擊SEIT 1898回顧展揭幕 行李箱載滿旅人回憶

旅途上帶給我們最寶貴的，正是每一個動人的回憶。

據非正式統計，在機場上看到的行李箱當中，Rimowa的出場率是數一數二高的品牌，多人用的程度，是記者今次出差回港時，跟品牌借用的行李箱，也被其他乘客在行李輸送帶上錯認。

自品牌成為LVMH集團一分子後，名氣可說是更上一層樓。「我們在去年8月開始計劃今次活動，當時疫情已來到尾聲，而品牌也迎來125周年，可以說是最佳時機舉行巡展，和大家一起重新出發和旅遊。」品牌產品及市場部高級副總裁Emelie De Vitis解釋，選擇東京作為首站，是因為Rimowa自1979年已進入日本市場，而日本人對設計、工藝和美感方面也非常認真和講究。

主題空間 展示經典行李

展覽重溫品牌自1898年在德國科隆成立的故事，並展出多個昔日設計、品牌好友珍藏的行李箱。記者在疫情前曾到訪品牌科隆總部的archive收藏，感覺像一個倉庫，Emelie笑說，今次展覽則將品牌歷來創作整理得更有系統，資料也更完備。「我們設置不同主題房間，例如The Sound Stage將品牌為低音大提琴、小提琴、結他、電子琴等不同樂器製作的行李箱集合一起，又例如The Sound Room內的黑膠行李箱、耳機行李箱和行李箱形喇叭等。」展品亦包括品牌跟岳敏君、Daniel Arsham、Olafur Eliasson、Alex Israel等不同類型藝術家推出的限量版產品，以及和其他設計單位合作的As Seen By企劃，以經典鋁鎂合金物料製成各種意料之外的物件，例如長有角的行李箱、矮櫃、扶手椅、以鋁鎂合金取代木材搭建而成的花園「小鋁屋」等。

不斷改良 推終身保養服務

旅行對每個人來說也有不同感受，那品牌行政總裁Hugues Bonnet-Masimbert認為旅行的意義是什麼？「旅行是種自由。每次飛機起飛時，我也有像小孩首次旅行的心情。現時的世代比起以往都更容易旅行，但我想在發掘好奇心同時，大家也要更重視環保和可持續發展。」對比起疫情前後，這答案的意味更深。疫情前Rimowa訂立了新的品牌形象和發展策略，生意發展得很快，「但突然疫情來到，我們的世界就像崩潰了，被迫着重新發展」，例如設計出符合每日通勤需要的個人產品，如軟身、較細小的袋款。到去年歐洲疫情放緩，品牌大膽地推出了lifetime warranty（終身保養）服務，對行李品牌來說是項很大的挑戰和承擔。

「當上任CEO Alexandre Arnault在任時，我們已開始討論，終有一日我們會為產品提供終身保養服務。工程師花了數年時間研究細節，直到他們說we are ready，我們才正式推出此服務。」要提供終身保養服務，行李箱中有沒有需要重新設計或改動的細節？「我可以跟你說個秘密，其實我們一直在細節上改良，我們不會特別提及，但你知道我們每日也在全球店舖內維修客人的行李箱，可能是行李箱的轆出問題，或是手柄等，我們很清楚哪些部分需要改進。在科隆，我們隔日便開一次會，討論改善哪些細節，例如行李箱轆轉動時產生的聲音、鎖頭位置的阻力等，這是我們作為德國品牌就工程設計的執著。」

「行李箱是珍貴東西的容器」

Hugues提到另一個可持續發展有關的計劃：Re-Crafted。計劃早前率先在日本和美國試行，客人可以將舊的鋁製行李箱賣回給品牌，品牌會修復這些行李箱再發售，它們的外觀不像新品一樣新淨無瑕，但第一批Re-Crafted行李箱推出市場後，1小時內已全數賣光。大家喜歡這些舊行李箱，可能是因為每件也是獨一無二，亦由於市場反應熱烈，計劃稍後也會在其他市場推出。Hugues認為「行李箱是珍貴東西的容器」，當中也應該包括回憶和故事。「如果我只可以放3件東西在行李中，我帶的都會是書。我很喜歡閱讀，因為書本很能觸動人的情感。」或者也可以做一個書的行李箱？他笑說：「對，我可以為自己做一個！」

展覽原定從日本東京出發，9月8日至17日移師美國紐約，最後在2024年春季回到品牌發源地德國科隆作結。但Emelie透露：「因為疫情完結，中國重新開關，品牌正計劃在中國加添一站！」不過詳細地點就未能公布，大家敬請密切期待。「但也可以再稍為預告一下，明年在科隆舉行的最後一站展覽，我們將會重新推出一個復刻款的行李箱……我是不是說得太多呢！哈哈！」

名人粉絲行李箱

東京是品牌周年展的第一站，部分展品為東京限定展出，包括以下由名人粉絲借出的行李箱，每件背後都有獨特故事。

˙紋身藝術大師Dr. Woo最喜歡的「Rimowa記憶」是拉着行李箱走過東京原宿街頭，「行李箱在地面劃過時的聲音，東京街頭的氣味和畫面，令我感覺就像置身電影當中，等待我去探索」。

˙這個Topas Business Trolley是「龐克搖滾桂冠詩人」Patti Smith的隨身行李，上方有不少她到訪不同地方作音樂表演時的貼紙。

˙品牌最近重新推出的Pilot款行李箱是不少人的心頭好，現居柏林的韓裔DJ Peggy Gou也是粉絲之一。這個是她第一個作為「DJ隨身袋」使用的Rimowa行李箱。

˙已退役的職業網球運動員Roger Federer喜歡Original Trunk Plus的行李尺寸，只在上面貼上行李箱附送的地球貼紙，以及品牌推出的米蘭和科隆地標貼紙，非常簡潔。

˙日本藝術家村上隆在品牌跟Off-White聯乘推出的See Through行李箱中放滿其經典的彩色花花毛公仔，中間還有一個以他本人為造型的公仔。

˙模特兒和女權運動者Adwoa Aboah經常和家人到肯尼亞南面小島Sheila旅行，這個身經百戰的行李箱陪着她一路跌跌撞撞地來到這個原始而未受污染的地方。細心留意，會看到她將Rimowa的logo改成自己的名字Adwoa。

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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