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副刊
Happy PaMa 教得樂 第455期

Happy Pa Ma

客座隨筆：讓孩子選擇好的選擇

【明報專訊】我的大孩子，多多，困擾着我的不是他不願意讀書，而是他花在讀書的時間實在太長了。

還沒有開始考試，每過兩三周學校就會打電話來，說我的兒子不懂尊重教師，在中文課堂偷偷看英文書；他不留心聽教師講課；他在轉堂時拿書出來看，但是到下一課開始，依然捨不得把正在看的書收起來。

他起來看書，睡覺看書，吃飯看書，坐車看書，上課看書……他最喜歡去的地方就是附近的圖書館，老是盯着每周過來的流動圖書車。

多多看書的速度很快，一本書看兩天已算是很久了，一天KO一本書還屬於正常，當然也要看是否合他的口味。

在今年的升中考試，多多先後接到3間名校的取錄通知，有些在面試期間就口頭承諾必定第一時間取錄。不過最終多多還是選擇了給他獎學金的另一間名校。

為了讓他喜歡上讀書，我每天都花上大部分時間陪伴他。雖然工作非常忙碌，我也會把握所有的空餘時間跟他一起。除了公共游泳池、圖書館與運動場，博物館家庭年票就是香港一大福利。而我們旅行過的地方，吃過的餐廳，坐過的地鐵，我都不停跟他用英語談論。旁人有很多不屑的目光，有些感覺我們在show off，有些感覺我們媚洋，不過為了兒子的學習，我很少理會。

此外，我也會每天陪他讀書2、3個小時。開始時只有我讀，然後要求他跟我一起讀出聲，再要求他抄寫與串字，直到他能掌握書中的意義。誠然，我很專注於培養他的英語閱讀能力，至於他的中文，的確不怎麼樣。

孩子有天生的特性：有很強的記憶，有無比的好奇心，喜歡觀感的刺激和遊戲，喜歡誇張的圖像比如卡通漫畫，亦喜歡父母陪同的那種安全感，肚子餓就想吃喜歡的東西……這些都是孩子天生的本能。作為教師或家長，必須利用孩子的天性與特性，引導他們朝向正確的方向發展，培養正確的愛好與習慣。

擁有自由須與能力掛鈎

培養孩子，必須從日常生活做起。管理孩子的自由尤關重要。什麼時候收，什麼時候放，提供什麼選擇等，都是關鍵所在。要記住，孩子所擁有的自由，必須與他的能力與心態掛鈎。比如，孩子未看透交通情况，就難以決定什麼時候過馬路。有些父母事無大小都要孩子提供選擇，如吃什麼，去哪裏，實在本末倒置。孩子列出的選擇，無論家長選什麼，都可能是錯誤的。比如，偏肥孩子喜歡吃甜的食物，他讓家長選擇買糖或者冰淇淋，那家長選什麼都不適合孩子。

因此，什麼時候徵求孩子的意見，什麼時候讓他們做選擇，都需要謹慎考量，不可輕率對待，這將長遠影響孩子的判斷力與責任感。

喜歡看書是好事，但如果我要毁滅孩子，非常簡單，稍微給他自由使用手機而不加以約束即可。限制讓孩子分心的選擇，讓他們自由選擇所有好的選擇，是引導他們學習適當知識的最佳方法。

文：黃夙慧（慈善機構「起跑線扶貧助學協會」創辦人兼註冊教師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第455期]

相關字詞﹕親子筆陣 黃夙慧 客座隨筆

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