解鎖孩子心：孩子哪句真，哪句假？

我想起一次小維在課堂分享：「我不喜歡中文科。」

「為什麼你不喜歡中文科呀？」我好奇地問。

「因為我總是寫錯字，我覺得自己無記性……」小維有點失落地說。

「但我每次讓你選擇用中文或英文寫字，你都會選擇中文呢！」我讚賞小維說。

「因為我想練習多些……」小維解釋道。

「我很欣賞你想進步！那你有沒有跟媽媽說過呢？」

「有……但我都未講完，媽媽就說：『你不可以怕寫字，要從錯誤中學習……』」

習慣說大人想聽的答案

原來，小維總是害怕自己說錯話，所以他習慣說一些大人想聽的答案，而不是自己的真正想法，是一種自我保護的應對機制。那麼，如何打破孩子這個機制，重新與孩子建立良好的溝通呢？

1. 「開放交流」比「是否選擇」好

面對是與否的選擇，例如：「你想不想去？」、「你喜歡這個活動嗎？」小維都會不假思索地選擇合乎父母期望的答案。我提議媽媽，如果想了解小維的真正想法，可以試試這樣問：「你覺得這個活動如何？」、「不如你講多少少，我想聽你說……」讓小維嘗試表達多些，才要求他作出選擇。

2. 「給予思考空間」比「冗長道理」好

這代孩子有一個特性，他們希望自己有機會去理解事情，而不是全部被道理灌輸。所以，避免太快中斷孩子的說話，讓他有空間沉澱和消化。我們可以試試這樣問：「你如何看待這件事呢？」、「我先聽你說，我再分享我的看法……」

鼓勵孩子說出經歷

3. 聽到孩子的內在需求

事情往往會引發感受，而感受反映着我們正在經歷些什麼和內在的需要。就像小維不喜歡中文的背後，是感到很挫敗，但同時渴望有進步。如果身邊的人對他表達鼓勵，定能給他有一股向好的動力呢！引導孩子將事情背後的經歷說出來，可以讓我們了解彼此更多呢！

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文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第455期]