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副刊
Happy PaMa 教得樂 第455期

Happy Pa Ma

澳洲生活夢想飛：墨爾本騎馬通山跑

【明報專訊】有說澳洲打高爾夫球，好像落街踢波！那麼澳洲騎馬，就好像學游泳一般的普遍！

我大女兒在香港要找騎馬導師，曾在騎術學校排隊2年多也未有位，最後轉折地找到香港首名華籍女騎師江碧蕙教授，開始瘋狂熱愛騎馬。她來到澳洲墨爾本超興奮，發現騎馬非常平民化，就連她的同班同學讀year 11已是騎馬教練，真的超酷！

其中一個馬術體驗是在Uncle Nev's trail rides——位於墨爾本北區Upper Plenty，一試難忘。即使在東部居住的我們，要駕車1小時多才能到達也值得。不論是初學者和高級騎手也有不同路線可參加。

騎馬的出發時間分別為上午9:30和下午1:30，另需要大約1小時註冊、選擇合適的頭盔，然後再因應每個人的騎馬經驗安排合適的馬。初學者先在農場作簡單訓練和騎馬技巧練習，以確保所有人都可以安全地騎馬出發。例如教練會教導正確坐姿，怎樣控制或拉動韁繩指示馬匹轉向，或傳達指令使其減慢或停止。而當我想要加速時，可以輕輕地用腳碰馬匹的側腹；如想要減速或停止時，可以發出短促的聲音提示馬匹。

森林木屋食茶點

同行有幾名帶領員在前中後帶領和保護我們，今次的騎行路線帶領我們穿越開闊的平原到達Mt. Disappointment的州立森林。如果好彩的話，我們將親睹袋鼠、袋熊、小袋鼠和針鼹鼠等澳洲野生動物在其自然棲息地的生活情景。

全程騎行時間大約3小時，我們一行十幾人一同騎馬上山，沿途經過很大的平原，沿着崎嶇和狹窄的山路上山進入森林，途中可能會被樹枝刮傷，所以要穿著合適的騎馬服裝。帶領員會指示所有馬匹前行的速度，有時慢行，有時碎步跑或是快跑，會因應路上的安全情况再指示馬匹前行。偶爾會有個別的馬匹不聽話，帶領員會立刻指令馬匹更正，行約1個多小時上到山，便會見到一間小木屋，我們有半小時的休息，並可一邊歎茶點一邊好好享受山上美麗的景色，當然少不了好好記錄一下這寶貴的經驗——打卡留念啦！這是一個很好的休息時間，讓我們可以放鬆身心，並與同行的騎手互相交流。

落山路窄更刺激

小休之後，我們再上馬繼續旅程，下山的小路更加狹窄，亦更加刺激，幸好當天穿了長袖衫褲，才不會被樹枝刮傷，經過差不多3小時的騎馬旅程，再經過一個大平原，回到起點。這真是一個叫人很難忘的旅程，同行的小朋友叫嚷着要快點再來騎馬，看來每個學校假期也要提早安排這個有益身心的親子活動！

同其他媽媽一樣，我也想發掘小朋友的興趣！除了老大愛騎馬，老六也是愛馬之人。墨爾本非常多騎術學校，她們可以在假期和平日放學練習。5歲多的老六悅悅先學習幫馬匹掃毛髮，然後自己拖着馬匹進入馬房清潔。她是天生愛跟小動物做朋友的可人兒，可以每星期參加騎術訓練，也是她最開心的活動之一。

Uncle Nev's trail rides

費用：130澳元（約688港元，包括山上農舍茶點）

地址：1115 Wallan-Whittlesea Rd, Upper Plenty VIC 3756, Australia

文：六個小孩的媽媽

作者簡介：剛移居澳洲墨爾本，育有4女、2男，共6名孩子。最喜歡玩煮飯仔和運動，經常帶着六小福上山下海。

http://www.facebook.com/fivekidsmama

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[Happy PaMa 教得樂 第455期]

相關字詞﹕親子筆陣 騎馬 六個小孩的媽媽 澳洲生活夢想飛

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