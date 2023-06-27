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副刊
Happy PaMa 教得樂 第455期

Happy Pa Ma

半職爸爸：帶孩子旅行和讀書的自我勸誡

【明報專訊】讀書和旅行，有些人覺得是兩樣截然不同的事，例如有人會說，讀萬卷書不如行萬里路，把讀書放在旅行之下，但是，對我來說，讀書和旅行，本質是一樣的，兩者都是一種有益的體驗。

眼耳鼻舌全方位互動

有人會說，旅行是互動的、不可知的、冒險的、眼耳鼻舌全方位的，可是，真正迷上書的人，亦會覺得，讀書，是和作者交流，所以也是互動的，是會讀到意想不到之處，所以也是不可知的，是會因為作品而受到心靈、思想以至美學上的的衝擊，所以也是冒險的，是會因為作者之筆而進入一個充滿意象和感官的世界，所以也是眼耳鼻舌全方位的。

總有人在旅行中得到閱讀的興味，總有人在閱讀中得到旅行的樂趣。

作為家長，有帶着孩子去旅行的經驗，亦有帶着孩子一起閱讀的經驗，經歷許多磨合和波折，個人認為，有幾點，值得記錄下來，給自己警惕：

體驗從來沒有標準

一、旅遊和讀書，都不應該「功利掛帥」，因為兩者本身都有「自足價值」，不必強行將讀書和旅遊變作「工具」，不應強行要求孩子，讀完一本書後要像交功課一樣講解書中「重點」，去完一次旅行之後要像交功課一樣交出一份「旅行報告」。（如果孩子每次玩樂都要寫「玩評」，遊樂場將失去笑聲，我們得到的不過是報告書上許多「很好玩」的評語）

二、續上，既然知道不應該「功利掛帥」，讀書時，或旅行時，就不應強行要求孩子，在盡量短的時間，看完盡量多的頁數，或者完成盡量多的「必看」景點。

三、續上，不應為「行程」完成不了而動怒。

四、旅行可以沒有心得，讀書可以沒有教訓。

五、旅行和讀書，孩子去的地方和你去的一樣，讀的書和你讀的一樣，但是體驗還是十分個人的。「體驗」從來沒有「標準」，也不需要「正確」。孩子去埃及，見到金字塔，但是整個行程最喜歡的，是在酒店的牀上跳來跳去。這樣的情形，自然之至，普遍之極，家長一點也不需要覺得奇怪。

沒有「教訓」也可是好書

六、沒有「教訓」的書可能是一本極好的書；說不出的旅行體驗，可能才是最好的旅行體驗。

七、如果孩子真的想要，請盡量讓孩子留下「實物」。他在公共圖書館借的書，想留下，可以的話，請給孩子買一本，以後他不再讀也好，經常讀也罷，留下一本書，總是好的。孩子去了旅行，看到一件「無用的玩具」，所有正常的大人都知道，那是不必要、不值得、沒有意義和沒有益處的，可是，提醒自己，可以的話，請給孩子實現這個願望。這件玩具，買回香港，玩也好，不玩也罷，對孩子來說，這件錯過了便不可能再遇的玩具，能夠帶回家，總是好的。

最後，老調重彈，孩子覺得意義重大的，大人未必懂得。如果一件稍嫌浪費的「實物」，可以幫助孩子擁有更長遠更美好的「體驗」，那其實是無價的。孩子未必珍惜那件「實物」，但是他能感受，有一個大人曾這樣「任性地」痛惜他，他終於也會知道，什麼是價錢，什麼才是價值。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第455期]

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