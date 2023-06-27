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Happy PaMa 教得樂 第455期

Happy Pa Ma

兒童劇場：「父母是孩子的一面鏡」 200小演員 台上施展品格「魔法」

【明報專訊】暑假快到，又是本地兒童劇場最熱鬧的時候！其中頗有看頭的，有歌手陳慧敏（Vivian）率領約200個小朋友一起演出的《品格英雄》，故事用「父母是孩子的一面鏡」做主題，寓教育於娛樂，務求以實淨的劇本和強大陣容來震撼大小觀眾的心靈。

文︰顏燕雯

原創合家歡兒童劇場《品格英雄》除了有陳慧敏（Vivian）擔任重要角色，還有來自香港兒童才藝學院（下稱學院）一班4至15歲的學生「InfiniteKids」。一直以來，有份參演大型劇場的小演員，均是學院內有一定基礎的學生，而今次共有約200個小朋友分A、B cast擔綱演出，目的是盡量給每個學生都有踏台板的機會。

歌手陳慧敏做大隊長

故事講述「成市」人依賴元宇宙「風之谷」裏的各樣學習系統來教育子女，而Vivian飾演的大隊長「VMan」一直率領6名品格英雄阿勇、誠誠、加信、心心、Indi和謙仔用各自的方式，以開心學習為宗旨去教導小朋友。但有一天，6名品格英雄突然失蹤，令「成市」與「風之谷」陷入一片混亂，「成市」的家長要想辦法拯救這班品格英雄。

今次的創作靈感，主要是學院幾名創辦人兼劇場總策劃，和家長多了接觸後，發現有時小朋友的不良習慣，都是不自覺地從父母身上學習得來，例如遲到、舉止粗魯等，其實父母就是孩子的鏡子，遂希望藉着這齣兒童劇場，帶領觀眾一起反思。

不過，談品格不代表老套、乏味，學院總監梁梓禧說：「如果一個故事過於着重教育便會很悶，我們就是想拿一個平衡點，做到娛樂與教育並重，即所謂『易入口』，讓大小觀眾都同樣享受其中。」也由於劇本涉及元宇宙、森林、精靈等元素，擅長魔術表演的導演吳佩隆更會在演出中加入一些魔術表演，達到科幻的效果，令觀眾更加投入。今次演出更由《愛我別走》監製周怡擔任劇場製作總監，絕對不可小覷。

按特質表演歌舞魔術

5月底，約50多名小演員參與了第一次劇本圍讀，當天所有導演、導師和主要演員也在場，而小演員則是當天才知道自己會演什麼角色。由於這一班小演員都是經過遴選出來的InfiniteKids，導師和導演都對他們有一定的了解和認識，更能按各個小朋友的特質來安排一些獨特表演給他們，例如歌舞和魔術。

至於大隊長「VMan」陳慧敏，已有多次參演音樂劇的經驗，不過之前主要在澳門演出，並只是偶爾與數個小演員合作。

今次在《品格英雄》中她將一次過跟近200個小朋友同台，而且除了唱歌演戲，也要學一些魔術技巧，對她來說，的確是一個大挑戰！「我非常期待這次演出，尤其是與一班幾歲到十幾歲的小朋友合作，不知會為我帶來什麼衝擊。因為小朋友的想法往往最簡單直接，在我們成人眼中一些習以為常的事物，在孩子的角度來看都可以是很新鮮、很原始的事，好像這齣劇提到現今很多父母與子女關係疏離，小朋友或會有很深的體會，經過大家互動，或會令爸媽甚至我們這些成年人都有另一番感受。」

■INFO

合家歡兒童劇場《品格英雄》

日期：8月23至25日

時間：下午3:00（25日）、晚上8:00（23至25日）

地址：青年廣場Y綜藝館

售票：BOOKYAY（6月30日起發售）

查詢：9086 7868；fb@ParentsYourOwnMirror；Ig@parentsyourownmirror_drama

[Happy PaMa 教得樂 第455期]

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