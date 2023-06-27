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副刊
Happy PaMa 教得樂 第455期

Happy Pa Ma

採訪手記：生死教育從小做起

【明報專訊】最近和不同的社工朋友傾談，大家都不約而同提及，香港的家庭教育，一缺性教育，二缺生死教育。上兩期封面故事，我們談過性教育，今期就探討生死教育。

及早建立正確觀念

如果說，家庭少開展性議題，是因為羞於啟齒，那麼不涉獵生死教育，大概是出於忌諱。但註冊社工梁梓敦（Arnold）指出，父母不提不講，只會增添神秘色彩，也促使小朋友從其他渠道獲取錯誤的信息，「當他們不能夠從成年人的世界，拿到真正有用的資訊時，便會轉而從朋輩身上去尋找，而對十歲八歲的豆丁來說，最吸引的生死教育，就是講鬼古，所以全港小學都幾乎鬧鬼的」。

Arnold表示，小朋友的死亡觀念，隨年歲慢慢建立，不少研究發現，2歲左右的小人兒，雖然言語發展未成熟，但當他們感受到「失去」了一個經常在自己身邊，惜自己、陪自己玩的人，是會有哀傷反應的。及至4、5歲，便開始對死亡有多些想法，「但這些想法是有趣的，例如他們雖然知道生命會有終結，但又覺得只有老人家才會死，甚至覺得死了的人，是會翻生的」。他建議家長可透過繪本去講解及糾正子女的觀念。

以生死教育為題的繪本，台灣多的是，但其實香港亦有不少，包括Arnold自家出品的《一直陪著你》，也有由失孩母Emily所著的《最幸福的時光》。今期也藉着Emily的坦誠分享，希望讓家長知道，家庭生死教育，應該愈早做愈好，更重要是，從死看生，鼓勵彼此活好當下。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第455期]

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