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Happy PaMa 教得樂 第455期

Happy Pa Ma

社工心聲：生死課題學校少談 家長忌諱

【明報專訊】一直致力推動生死教育的註冊社工梁梓敦（Arnold）指出，本港在這方面，仍以社福界或醫護界參與較多，教育界的關注度還是相對小，「過去生死教育的對象，以長者或重症病人為主，因為他們跟死亡的距離很近。但其實任何年紀的人，都有可能接觸到死亡，例如小朋友都有可能要面對家中長輩或寵物過身，所以近年確是多了些學校，開始意識到要去討論這件事，但課堂比例仍然很小，可能只佔整個生命教育課一至兩堂」。

面對死亡 才懂珍惜生命

學校少談，家庭就更加不普及，「因為家長不知道怎樣跟小朋友談死，不是小朋友害怕，而是家長自己本身害怕，他們擔心開展了這個話題，自己會很傷心，又不知道怎樣去回應或安慰孩子」。

Arnold說，跟小朋友做生死教育，要視乎他的年紀，然後用一些他明白的言語和方法，跟他解說。「小朋友對死亡的觀念，是隨着年紀，慢慢趨向成熟的。因此，你不能夠跟一個4、5歲的小朋友講一些很抽象的概念，例如人死了會去哪裏？有沒有永恆的生命？他是理解不到的。但對着高小或初中學生，你便可以跟他討論一些較深入的話題，例如死亡的意義、生命的價值等。研究說，約12歲後，孩子的死亡觀念已經很成熟，跟成年人沒有太大分別。」

他續謂，生死教育的重點，是要從「死」看「生」。即所有的討論，都是由死亡開始，「要讓小朋友明白，每一個生命都有終結，生命終結是會帶來悲傷，但不用害怕悲傷，因為悲傷背後，反映着我們很愛這個人，可以把這一份愛保留，然後繼續走我們的人生」。談過「死」，更重要是說「生」，「既然死亡是必然會發生，就算怎樣驚慌、怎樣不想，也阻止不到，便要鼓勵小朋友珍惜現在仍然擁有的生命，好好去活、好好珍惜身邊的人」。

[Happy PaMa 教得樂 第455期]

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