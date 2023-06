Freddie Mercury珍藏預展 重現搖滾王者最後「加冕」

【明報專訊】「We are the champions, my friends」,相信人生有一定閱歷或熱愛西方搖滾音樂的人,一定聽過這首屬於1970年代成立、紅極一時的英國搖滾樂隊Queen的作品。樂隊主音Freddie Mercury赤裸上身、滿身是汗,用盡氣力喊叫這句歌詞的畫面,不少人還歷歷在目。最近有拍賣行展示其1500件珍品,不知哪位競投者會成為champion大贏家?