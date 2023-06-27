提防「豬隊友」侵權泄私隱

引導AI抄襲 或侵犯版權

ONC柯伍陳律師事務所合伙人楊先恒指出，生成式AI是透過學習大量數據，所以有可能會「創作」出意念或風格似曾相識的作品。不過，衡量抄襲時不是計算相似度百分率，而是考慮當事人有否刻意引導AI生成與他人相似的作品，例如刻意輸入作者姓名、曾發表作品的關鍵字，或以該生成作品作商業用途，便可能侵犯版權。

AI創作 或不受香港版權法保護

AI生成的作品，是否受版權保護？楊先恒說，在判斷版權問題前，首先要明白版權法的目的。版權是為了保障創作人利益，防止別人盜取創意及創作成果，藉此激勵創作，促進文化交流及經濟活動而設。至於如何才能為作品取得版權保障，須視乎各地對創作人的定義。以美國為例，美國版權區曾以「缺乏人類作者參與或創作投入」為理由，兩度駁回人工智能學家Stephen Thaler為自家開發的人工智能DABUS生成畫作A Recent Entrance to Paradise的申請，相反澳洲聯邦法院卻在2021年認可DABUS的創作，獲版權保護。

而根據香港法例第528章《版權條例》的第11條（3）規定，作者為創作作品進行必要安排的人，《版權條例》第178條則訂明，該作者需要是自然人或法人才會受保護。所謂自然人，簡單理解即是有血有肉的人，「根據現時條例，人工智能不是人，是一個電腦程式，不涉及我們所說的人類思維、創意表達 、付出努力，所以在這情况下，經由人工智能創作的作品，不受香港版權法保護的可能非常高」。

玩換臉變聲 小心泄生物特徵

不少人玩過AI換臉、變聲的應用程式，將自己由男人變女人，由人聲變成動物聲，很搞笑吧！江啟明提醒，這類應用程式要求用家上載自己的頭像或聲音樣本，這些個人生物特徵數據可用於解鎖、登入帳戶，而且不像密碼可以隨時修改。如不清楚服務供應商如何使用這些數據，便不要隨便參與，令私隱受威脅。

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