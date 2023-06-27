明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
FEATURE

提防「豬隊友」侵權泄私隱

【明報專訊】使用AI生成的文字、圖片、音樂，會否存在侵權風險？

引導AI抄襲 或侵犯版權

ONC柯伍陳律師事務所合伙人楊先恒指出，生成式AI是透過學習大量數據，所以有可能會「創作」出意念或風格似曾相識的作品。不過，衡量抄襲時不是計算相似度百分率，而是考慮當事人有否刻意引導AI生成與他人相似的作品，例如刻意輸入作者姓名、曾發表作品的關鍵字，或以該生成作品作商業用途，便可能侵犯版權。

AI創作 或不受香港版權法保護

AI生成的作品，是否受版權保護？楊先恒說，在判斷版權問題前，首先要明白版權法的目的。版權是為了保障創作人利益，防止別人盜取創意及創作成果，藉此激勵創作，促進文化交流及經濟活動而設。至於如何才能為作品取得版權保障，須視乎各地對創作人的定義。以美國為例，美國版權區曾以「缺乏人類作者參與或創作投入」為理由，兩度駁回人工智能學家Stephen Thaler為自家開發的人工智能DABUS生成畫作A Recent Entrance to Paradise的申請，相反澳洲聯邦法院卻在2021年認可DABUS的創作，獲版權保護。

而根據香港法例第528章《版權條例》的第11條（3）規定，作者為創作作品進行必要安排的人，《版權條例》第178條則訂明，該作者需要是自然人或法人才會受保護。所謂自然人，簡單理解即是有血有肉的人，「根據現時條例，人工智能不是人，是一個電腦程式，不涉及我們所說的人類思維、創意表達 、付出努力，所以在這情况下，經由人工智能創作的作品，不受香港版權法保護的可能非常高」。

玩換臉變聲 小心泄生物特徵

不少人玩過AI換臉、變聲的應用程式，將自己由男人變女人，由人聲變成動物聲，很搞笑吧！江啟明提醒，這類應用程式要求用家上載自己的頭像或聲音樣本，這些個人生物特徵數據可用於解鎖、登入帳戶，而且不像密碼可以隨時修改。如不清楚服務供應商如何使用這些數據，便不要隨便參與，令私隱受威脅。

[FEATURE]

上 / 下一篇新聞