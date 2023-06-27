明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
FEATURE

AI滲透生活 敵友未明

【明報專訊】ChatGPT一石激起千重浪，人工智能再次成為熱話。

人工智能（artificial intelligence，AI）早已滲透我們的生活，智能手機的臉部識別、指紋解鎖，YouTube投你所好推送影片，Google Maps提供最合適路線，統統涉及AI模仿人類思考、學習、推理、分析等能力。

AI發展，是優化生活，還是打爛人類飯碗，甚至威脅安全？敵友未明下，唯一肯定的，就是我們已不可不認識AI。

1956 AI元年

人工智能是通過自然語言能力（讓電腦學懂人類語言）、感知技術（包括視覺、聽覺、觸覺等感知能力）、電腦視覺（分析影像）等，令電腦能夠像人類一樣思考、學習、推理、判斷、創作及解決問題。現時最常見AI應用包括聊天機械人、語音識別、自動駕駛、智能家居等，為人類生活帶來方便。

AI研究歷史不算長，學術界一般會將1956年視為AI元年，因為被稱為AI之父的4名學者：John McCarthy、Marvin Minsky、Nathaniel Rochester及Claude Shannon，當年於美國達特茅斯學院（Dartmouth College）舉辦首個人工智能研討會，初步確立AI定義、演算法概念等，奠定日後AI發展成專門研究領域。

訓練AI 5部曲

AI應用範圍廣泛，但它不是憑空出現，而是通過整合數據及機器學習（machine learning）過程。訓練一個AI模型基本流程如下：

1. 確定目標

確定應用服務目標，例如文本創作、圖像識別、人臉辨識等

2. 數據收集

收集涵蓋不同情况及場景的訓練數據，加以整理和標籤，以便機器學習演算法，能夠理解和處理數據

3. 選擇演算法

根據任務目標和數據，選擇適合的機器學習演算法

4. 訓練和評估

利用數據和演算法開展訓練，評估AI模型。確認完成訓練，就可嵌入應用服務，開放給應用程式開發者及研究員試用

5. 部署

測試和調整已訓練好的AI模型，部署到應用服務；推出後定期監控和維護，確保正常運行和持續改善準確度

AI助你扮靚理財睇病

AI早已融入你我日常，為生活帶來方便。人工智能設計研究所（AiDLab）行政總裁及總監黃偉強，以及香港科技大學（廣州）計算媒體與藝術學域講座教授許彬列舉多個例子。

語音助手

例子：Apple Siri、Google Assistant、Amazon Alexa

通過自然語言處理模型及語音識別技術，AI可以理解使用者語音指令並執行相關任務。另外，語音識別功能還可應用於提升用家一些語言應試及面試能力，例如手機應用程式small talk

推薦系統

例子：Netflix、YouTube、Amazon

根據用家瀏覽紀錄、喜好和行為，推薦個人化產品如影片、音樂及各種商品

導航

例子：Google Maps、百度地圖、高德地圖

系統根據駕駛者路線偏好、實時交通資訊等條件，提供最佳路線和導航服務

金融服務

例子：WeLab等虛擬銀行客戶信用評級；富途、SoFi網上證券的投資機械人

通過分析海量數據和建立機器學習模型，協助欺詐檢測、風險評估、投資決策等，提高金融機構效率，降低金融詐騙及投資失利的風險

醫療健康

例子：醫療診斷、醫療圖像分析腫瘤

分析醫療數據和建立機器學習模型，例如幫助醫生快速從影像中，找出肉眼難以發現或容易忽略的病徵，提高診斷準確度，降低醫療成本

社交媒體

例子：facebook、Instagram、Twitter等

社交媒體通過機器學習為用家推薦感興趣的內容，自動標記照片、識別不良資訊等

智能家居

例子：Amazon Alexa及Apple HomePod智能家電控制系統

通過語音識別和智能控制技術，操控智能燈泡、喇叭、防盜系統等，實現智能家居的控制和自動化

圖像識別

例子：人臉或指紋解鎖、停車場自動記錄泊車位置

系統

透過人臉識別，社交平台可自動標籤相片人物及創作虛擬頭像；而正於香港科學園測試的無人駕駛車，亦依賴圖像識別模型運作，分析路面上的交通路標圖像，判斷是否需要停車、讓路等

時尚美容

例子：虛擬試衫、虛擬試妝、服飾搭配推薦系統

用家可以即時看見效果，並得到個人化建議。另外，有系統可以精準區分超過250種時裝屬性及2300多種顏色，有助商家改良產品、推動銷售及減低庫存

■專家助陣（排名不分先後）

許彬——香港科技大學（廣州）計算媒體與藝術學域講座教授

黃偉強——人工智能設計研究所（AiDLab）行政總裁及總監

江啟明——香港中文大學通識教育基礎課程高級講師

楊先恒——ONC柯伍陳律師事務所合伙人

文：周群雄、陳真紀

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[FEATURE]

上 / 下一篇新聞