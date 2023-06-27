AI滲透生活 敵友未明

人工智能（artificial intelligence，AI）早已滲透我們的生活，智能手機的臉部識別、指紋解鎖，YouTube投你所好推送影片，Google Maps提供最合適路線，統統涉及AI模仿人類思考、學習、推理、分析等能力。

AI發展，是優化生活，還是打爛人類飯碗，甚至威脅安全？敵友未明下，唯一肯定的，就是我們已不可不認識AI。

1956 AI元年

人工智能是通過自然語言能力（讓電腦學懂人類語言）、感知技術（包括視覺、聽覺、觸覺等感知能力）、電腦視覺（分析影像）等，令電腦能夠像人類一樣思考、學習、推理、判斷、創作及解決問題。現時最常見AI應用包括聊天機械人、語音識別、自動駕駛、智能家居等，為人類生活帶來方便。

AI研究歷史不算長，學術界一般會將1956年視為AI元年，因為被稱為AI之父的4名學者：John McCarthy、Marvin Minsky、Nathaniel Rochester及Claude Shannon，當年於美國達特茅斯學院（Dartmouth College）舉辦首個人工智能研討會，初步確立AI定義、演算法概念等，奠定日後AI發展成專門研究領域。

訓練AI 5部曲

AI應用範圍廣泛，但它不是憑空出現，而是通過整合數據及機器學習（machine learning）過程。訓練一個AI模型基本流程如下：

1. 確定目標

確定應用服務目標，例如文本創作、圖像識別、人臉辨識等

2. 數據收集

收集涵蓋不同情况及場景的訓練數據，加以整理和標籤，以便機器學習演算法，能夠理解和處理數據

3. 選擇演算法

根據任務目標和數據，選擇適合的機器學習演算法

4. 訓練和評估

利用數據和演算法開展訓練，評估AI模型。確認完成訓練，就可嵌入應用服務，開放給應用程式開發者及研究員試用

5. 部署

測試和調整已訓練好的AI模型，部署到應用服務；推出後定期監控和維護，確保正常運行和持續改善準確度

AI助你扮靚理財睇病

AI早已融入你我日常，為生活帶來方便。人工智能設計研究所（AiDLab）行政總裁及總監黃偉強，以及香港科技大學（廣州）計算媒體與藝術學域講座教授許彬列舉多個例子。

語音助手

例子：Apple Siri、Google Assistant、Amazon Alexa

通過自然語言處理模型及語音識別技術，AI可以理解使用者語音指令並執行相關任務。另外，語音識別功能還可應用於提升用家一些語言應試及面試能力，例如手機應用程式small talk

推薦系統

例子：Netflix、YouTube、Amazon

根據用家瀏覽紀錄、喜好和行為，推薦個人化產品如影片、音樂及各種商品

導航

例子：Google Maps、百度地圖、高德地圖

系統根據駕駛者路線偏好、實時交通資訊等條件，提供最佳路線和導航服務

金融服務

例子：WeLab等虛擬銀行客戶信用評級；富途、SoFi網上證券的投資機械人

通過分析海量數據和建立機器學習模型，協助欺詐檢測、風險評估、投資決策等，提高金融機構效率，降低金融詐騙及投資失利的風險

醫療健康

例子：醫療診斷、醫療圖像分析腫瘤

分析醫療數據和建立機器學習模型，例如幫助醫生快速從影像中，找出肉眼難以發現或容易忽略的病徵，提高診斷準確度，降低醫療成本

社交媒體

例子：facebook、Instagram、Twitter等

社交媒體通過機器學習為用家推薦感興趣的內容，自動標記照片、識別不良資訊等

智能家居

例子：Amazon Alexa及Apple HomePod智能家電控制系統

通過語音識別和智能控制技術，操控智能燈泡、喇叭、防盜系統等，實現智能家居的控制和自動化

圖像識別

例子：人臉或指紋解鎖、停車場自動記錄泊車位置

系統

透過人臉識別，社交平台可自動標籤相片人物及創作虛擬頭像；而正於香港科學園測試的無人駕駛車，亦依賴圖像識別模型運作，分析路面上的交通路標圖像，判斷是否需要停車、讓路等

時尚美容

例子：虛擬試衫、虛擬試妝、服飾搭配推薦系統

用家可以即時看見效果，並得到個人化建議。另外，有系統可以精準區分超過250種時裝屬性及2300多種顏色，有助商家改良產品、推動銷售及減低庫存

■專家助陣（排名不分先後）

許彬——香港科技大學（廣州）計算媒體與藝術學域講座教授

黃偉強——人工智能設計研究所（AiDLab）行政總裁及總監

江啟明——香港中文大學通識教育基礎課程高級講師

楊先恒——ONC柯伍陳律師事務所合伙人

文：周群雄、陳真紀

編輯：梁小玲

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