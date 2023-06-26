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健康

養生帖：「以子補子」 改善男士長新冠

【明報專訊】根據世界衛生組織的資訊，大約10%至20%新冠病毒患者即使康復後，依然可能繼續受「新冠肺炎長期綜合後遺症」（簡稱「長新冠」）影響。香港大學微生物學系團隊的研究發現，感染新冠病毒可能引致男性的性腺機能減退和生育能力下降，患者康復後依然受影響。

古方「五子衍宗丸」中，5種中藥皆用種子，取「以子補子」之意，有添精補腎、助於繁衍宗嗣的作用。當中枸杞子、覆盆子沒有藥物苦澀味，又可以新鮮食用，簡單方便，是對付長新冠日常食療的好選擇。

枸杞子覆盆子補肝腎

枸杞子能補益精氣、補肝腎、明目，用於肝腎不足，腰痠遺精等症狀。在《神農本草經》中，枸杞子列為上品，多服可以使身體輕盈，延年益壽。服用方法很簡單，新鮮枸杞子可以直接食用，乾品可加入熱水，浸泡5分鐘左右即可。一般成年人每天吃10至20克比較合適。

要注意的是，如果有感冒症狀、咳嗽未癒或正值腹瀉，暫時不適宜吃枸杞子。

覆盆子益肝腎、固精、縮尿、明目，用於腎虛不育、遺精、滑精、遺尿、尿頻等症狀。覆盆子酸甜味美，可以當水果服食。注意如果有尿道炎，或小便顏色偏黃、味道重、小便不暢順的症狀，就不適宜吃覆盆子。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：陳圳堅（註冊中醫、香港大學專業進修學院助理課程主任）

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