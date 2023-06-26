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副刊
人生下半場

健康

三人談：依興趣進修 第三齡發展新事業

【明報專訊】香港人均壽命，世界第一。屈起手指算一算，60歲退休後可能有逾廿年光陰，如何安然度過？

邱誠武一想到退休日子，若只是無所事事地消磨光陰，就感到害怕；於是努力發展第三段事業，還學希臘文、希伯來文，目標是讀懂新舊約《聖經》原文。梁萬福醫生花時間寫作出書做訪問，在安老事務上發揮所長；盧炳松則成立「基督為本基金」為病人圓夢，又跑去讀中醫，增值自己。他們的第三齡人生，各有各精彩！

■邱：邱誠武

■梁：梁萬福

■盧：盧炳松

邱：我離開政府時57歲，不算年輕，但與「老」又有段距離。（2021年）香港男性的平均壽命有83歲，而女性達88歲。我（退休）那時才50多歲……

梁：還有差不多30年。

邱：對！即是我無論工作或做其他事情，還有約20、30年時間；20年，足夠發展一段事業。

梁：從50歲開始規劃未來20年的人生，應該可以再發展，不要浪費光陰。

真正做自己喜歡的事

邱：如果我投資3年讀一個課程，裝備自己，然後發展新事業，是完全夠時間。而這段時間毋須像上一個階段般搵食搏殺，可按自己能力和興趣選擇，真正做自己喜歡的事。

梁：對，現在是你揀老闆，不再是老闆揀你。

其實退休後的生活可分為三部分，三分之一玩樂，三分之一實踐所想，三分之一貢獻社會。50、60歲退休後，時間變多，不能日日只在屋邨公園下棋消磨時間，應讓日子過得更有意義。

邱：我沒有分得這麼清楚，只想一方面有工作有些收入，能維持基本生活；另外，想做一些對自己、他人都有意思，幫到別人的事，就會做得開心。

梁：現在寫作和做訪問，都是我想做的事。

邱：當你全情投入，很享受過程，精神健康狀况就會好；而且這些事情消耗不少能量，一天下來自然覺得疲累，又沒什麼牽掛，晚上就會睡得安穩，就會健康，道理其實很簡單。

盧：另外可學習一些自己喜歡的事情。

進修資助不限年齡

梁：政府持續進修基金（CEF）資助每人最多25,000元進修，沒有年齡上限，有不少課程可報讀，如攝影、IT、Photoshop等。當以前的職場不再聘請，可重返校園學新事物，然後在未來5至10年，做自由工作者或轉換新跑道。

邱：不純粹為收入，都可為興趣。

盧：我之前申請CEF，完成一個為期兩年中醫基礎課程，現在再報讀中醫食療課程。我讀中醫不是想成為中醫師，但可以在看病時，了解中醫師診症和處方的能力。這兩年學會把脈配藥，每3個月考1次試，溫習時將經脈名稱點滿身上，雖然都有一定壓力，但讀得都頗享受。

記者：我也申領CEF學韓文。

邱：學語言也不錯，有研究指出學樂器、語言等，會用到大腦一些平時不用的地方，可延緩認知障礙症，這些方面的投資都很值得。

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