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人生下半場

健康

從記者、高官到治療師 邱誠武開發右腦 以藝術為人解困

【明報專訊】人生20年，足夠發展一段事業。

前運輸及房屋局副局長邱誠武，57歲從官場退下來，決定用未來20年開創新事業。

上半生做記者、入官場，習慣以理性、邏輯思考；人生下半場，選擇闖入自己underdeveloped的右腦感性區域，化身表達藝術治療師，用藝術為情緒困擾的人解困。

上下半場換上截然不同的崗位，他卻認為是一脈相承，盼續為我城紓憂解困。

邱誠武傳媒出身，曾任職於香港電台、《英文虎報》和《經濟日報》，而最為人熟知的身分相信是「運輸及房屋局副局長」。6年前他任期屆滿，卸下副局長身分。在「過冷河」（首長級公務員離任後，首半年至1年不可出任商業性質工作）期間，他四出與不同人聊天，尋問下半場去向。

57歲離官場 讀表達藝術治療

有相熟神父建議他讀神學，亦有企業向他招手，邀請加盟成為公關、顧問；更有以前在傳媒共事的朋友，讀完表達藝術治療課程後，向他推介。「我以前做新聞、在政府工作，又或讀法律（碩士），都習慣以左腦思考，以證據、科學方法理性分析問題；我在想，我的右腦會否underdeveloped呢？」笑言自己過去未曾學過音樂、藝術，右腦的確有少少「未開發」。

他說，在政府工作多年，了解到自己喜歡直接、實在的交流，「在制訂房屋和運輸相關的政策時，是很直接有人受惠，起一間屋，起一條路，實實在在」。表達藝術治療，既可以挑戰未開發的右腦，又是人與人、面對面的直接接觸，很實在。於是他用3年時間在香港大學修讀表達藝術治療碩士課程，開展第三齡人生。

記者、高官、治療師，任誰看這3個身分都覺得風馬牛不相及，他事後回想，都是一脈相承。記者透過報道改變社會現况，官員制訂政策影響民生，表達藝術治療師助人紓解精神困擾，「都是讓有需要的人直接受惠」。香港人精神健康情况近年響起警號，無論兒童、成人還是長者，都各有問題，「我讀這科一為神功二為弟子，既可以幫人，將來如果自己有這方面的問題，也可以幫自己」。

3種崗位一脈相承 直接讓人受惠

表達藝術治療是什麼？對於與邱誠武一樣，右腦未開發、不太懂藝術的普羅大眾，有何幫助？

「我們相信人有兩個很重要的基本能力，一是想像力，一是創造力；表達藝術治療就是通過創作手段，運用這兩種能力幫你自己。」邱誠武以畫畫為例，強調不是要參加比賽，即使是火柴人、簡單線條等，都足以應付，「重點不是畫得靚不靚，而是你所畫的東西，是否出自真正內心」。他以畫線條為例，有些人的線條很密集、整齊，有些人很自由奔放，自己畫的時候未必察覺，但畫完之後與治療師傾談，才發現自己循規蹈矩或無拘無束的一面，加深自我認識。部分情緒問題亦可用類似方法處理，「經過一些心理學訓練，我們可以從藝術創作的過程，幫他們找出一些潛藏的情緒、心理問題」。

邱誠武解釋，表達藝術治療較倚重音樂、繪畫、舞蹈等藝術手段；小朋友語言能力一般，長者可能因病喪失語言能力，都未必懂得表達自己，尤其適合這類治療，「即使成年人語言能力很好，但有時情緒激動，發覺自己說來說去都說不清自己的狀態」，都可透過這種非語言方式，將內心鬱結宣泄出來。

輔導年輕人 畫畫打開話匣子

將近花甲之年重返校園，他說雖然讀得非常辛苦，但慶幸此科毋須考試，靠論文、project和實習評核表現，直言「勁鍾意這一科」。現在已成為註冊表達藝術治療師的他，以自由身與不同機構合作。去年3月第5波疫情正在襲港，他與精神健康推廣和公眾教育計劃「陪我講Shall We Talk」，以及社企「時光」合辦網上藝術治療工作坊，與參加者以畫畫、身體郁動等形式表達情緒，在緊張的社會氣氛下唞唞氣。今年以「擁抱無常」為題再辦網上工作坊，助大家面對生命的種種無常；同時又在「蛻變計劃」（Project Change）擔任生涯重塑項目副總監，為2019年因社會運動被捕的年輕人和家屬提供情緒輔導和支援，所以經常在學校、法庭、社區中心等地方找到他的蹤影。

與年輕人初次見面，如何打開話匣子？邱誠武會請大家畫一種代表自己的動物作自我介紹。而他就會畫一條躍出水面的海豚代表自己，「我覺得海豚都幾代表我」，與牠一樣喜歡社交、愛溝通、聰明和貪玩。「以動物介紹自己感覺很特別，不是透過標籤認識對方，如記者、醫生；而是從性格、喜好等個人的特質，可將人與人之間關係拉近多一步。」說着此話的邱誠武少了昔日為官的嚴肅，多了一份治療師的柔情。

當邱誠武正在從手機搜出海豚圖時，梁萬福亦拿出手機搜圖，甜絲絲地展示孫兒的自畫像，看來藝術力量絕不能小覷。盧炳松亦說，他成立為晚晴人士圓夢的「基督為本基金」，不時為義工舉辦和諧粉彩、小手工等工作坊，自己也一起上堂，每次埋首創作，可以暫時放下煩惱。「父親離世時，我很不想與人傾談，埋首畫畫、做手工的時候，全程投入，感覺很好。」

下半場轉線，邱誠武用1年時間與不同人聊天、反思摸索，很開心找到自己新的passion。他覺得過去3年疫情是一個好時機，反思個人價值取向，「來到我們這個年紀，（是時候）為接下來的人生下半場思考，如果長期做一些不符合自己心意的事情，會愈來愈辛苦，難以持續；當生活壓力累積到一個位，身心都會出亂子」。老生常談的道理，出自左右腦都開發了的治療師口中，更有說服力。

文：張淑媚

場地提供：香港JW萬豪酒店

編輯：梁小玲

相關字詞﹕健康 表達藝術 盧炳松 梁萬福 退休 持續進修 表達藝術治療師 運輸及房屋局 人生下半場 邱誠武

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