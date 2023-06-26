兒言自得：醫生的情緒

美美出生時只有24周，體重690克，屬極度早產兒。差不多所有早產的併發症，包括肺功能不足、動脈導管不閉、腦出血、壞死性腸炎、阻塞性黃疸及多次病菌感染，她都經歷過了，病情就像過山車般大幅上落。她那頑強的生命力，加上圓圓的眼睛、好奇的眼神及可愛的笑臉，迷倒了病房每一個同事，是許多護士和阿嬸心裏的「契女」。一眾「契媽」平時對美美呵護備至，更不時給她送些小禮物，有幾個對她特別關心的，放長假要是沒有離港，三兩天便回醫院看看她。美美出生後有一段日子需要呼吸機和高濃度氧氣輔助呼吸，以致患上了支氣管肺發育不良（bronchopulmonary dysplasia，簡稱BPD）的慢性肺病。BPD不時會突然惡化成急性肺衰竭，尤其當肺部受到細菌或病毒感染，病情會急轉直下，今次就是BPD加感染令她不治。

嬰兒病房有病嬰離世，總會令和嬰兒朝夕相對的護理人員不開心，尤其是那些長期住院的嬰兒，眾同事都把他們當作親人一般，和他們建立了強烈的「情感依附」（emotional attachment）。美美的離世，同事的反應尚屬正常，最令我擔心的，反而是珍妮醫生的情緒失控。

醫生和病人的感情互動，有時會變得複雜和矛盾。病者（包括兒童病者的父母家人）許多時都對醫者產生情感依賴，要是小病人患的是重症，他們的父母惶恐終日，當其他人對他們欲助無從時，他們唯一可以寄望的，就是治療孩子的醫生，孩子病情愈沉重，他們對醫生的情感依賴也愈發強烈。

感情依附太深 對病人未必好

同樣地，醫生負起治療重責，感情負擔在所難免。我們常教導醫學生對病人不但要有同情心（compassion），還要有同理心（empathy），即是和病人要有感情連結，對病人的情緒與經歷的痛苦，要感同身受，讓病人覺得不論治療之路有多艱辛遙遠，都有醫生陪着，自己並不孤單。可是，要是醫生太投入感情，連自己的情緒也受到嚴重影響，對病人卻未必盡是好事。以美美為例，雖然她已離我們而去，但她的父母痛失女兒，正需要醫生給予心理上的支援，但珍妮醫生自己卻因和美美的感情連結太深，弄到情緒失控，又怎樣克盡醫者職責給予支援呢？更何况，珍妮醫生的情緒亦影響到病房其他同事的情緒，他們已因美美的離去而傷心，若給珍妮醫生弄到情緒更低落，更提不起勁，對病房的其他病嬰可能不利。

我初出道時的良師夏志深教授（Professor JH Hutchison）曾向我們諄諄告誡：對病人要有同理心，但切莫有太深的感情依附（Don't get yourself too emotionally attached）。我也要拿這句話開解珍妮醫生。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：霍泰輝（兒科專科醫生）