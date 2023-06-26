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健康

鼻竇炎招瘜肉 鼻水倒流 失嗅覺

【明報專訊】受新冠、流感病毒等夾擊，不少人接連出現上呼吸道感染，長時間受鼻水鼻塞困擾。當鼻腔及鼻竇長時間受病毒或細菌感染，會導致慢性鼻竇發炎。慢性鼻竇炎病人會持續鼻塞、面痛，部分患者因鼻黏膜增生長出鼻瘜肉，引發鼻水倒流兼喪失嗅覺。

鼻竇炎及鼻瘜肉是常見的鼻部疾病，中大耳鼻咽喉——頭頸外科學系榮譽臨牀助理教授、耳鼻喉科專科醫生黃翠欣解釋，當鼻腔通道及鼻竇表面黏膜長時間受細菌或病毒感染，會導致慢性鼻竇發炎；黏膜長期受炎症刺激，會引起水腫，繼而產生良性腫塊鼻瘜肉，「呈半透明，軟腍腍，像一粒小提子般」。

鼻瘜肉另一病因是自身免疫系統過度活躍，出現二型免疫反應出錯，稱為「二型炎症」，並引發多種過敏疾病，例如濕疹及哮喘（見「知多啲」）。香港大學內科學系風濕及臨牀免疫科主管、免疫及過敏病科專科醫生李曦指，二型炎症令鼻竇不斷發炎，誘發黏膜增生，形成鼻瘜肉，但即使切除瘜肉，多數病人也會復發。而根據國際間的數據，有12%成年人患慢性鼻竇炎，當中八成人同時有鼻瘜肉問題。

瘜肉塞呼吸道 可致睡眠窒息

鼻竇炎及鼻瘜肉若延誤治療，病人除鼻塞、鼻涕倒流、嗅覺受損、面痛及頭痛，黃翠欣說，鼻瘜肉也會阻塞鼻竇出口，引起鼻竇炎，鼻竇炎和鼻瘜肉相互影響，令上呼吸道阻塞，嚴重可致睡眠窒息。

從事物流工作的陳先生，過去20年三度經歷煎熬，一次又一次要全身麻醉接受內窺鏡鼻竇手術。他試過每晚睡覺都呼吸困難，半夜被迫起牀坐起來，「最嚴重時會唞不到氣，即使噴了抗敏藥，但藥力在4至5小時後就消失。睡至凌晨3、4時便紮醒，鼻塞、鼻涕很嚴重。基本上在手術前，每天也睡不了多久，醒來之後要走出客廳睡，只是坐下來，合上眼歇息一下」。

瘜肉不斷復發 三度手術切除

現年65歲的陳先生早在2004年，開始受鼻竇炎及鼻瘜肉夾擊，因鼻腔長滿瘜肉，首次接受內窺鏡手術。至2018年病情復發，他鼻涕長流，阻礙呼吸，要再次全身麻醉以微創手術清除瘜肉。事隔3年，他再有大量鼻涕，「是一塊塊呈淡黃色的，一天要用一兩包紙巾擤鼻涕，家人也覺得煩，反問要用那麼多嗎」？困擾陳先生的，還有嗅覺，因為當瘜肉變大，殃及嗅覺神經，連身邊傳來異味也不自知：「白花油嗅不到，燒焦東西又嗅不到。」

「醫生說若我再不做手術，會影響視覺神經。」陳先生本身患哮喘，驗血結果亦發現，其鼻瘜肉與過敏反應有關，故他接受建議，今年1月先以手術切除瘜肉，隨後每隔2至4星期，透過皮下注射生物製劑。

目前，醫生會透過鼻腔內窺鏡檢查、鼻部電腦掃描等方法，確認鼻內組織增生情况，並排除鼻竇腫瘤。在治療方面，醫生會因應鼻瘜肉的大小、影響範圍及病徵嚴重程度，決定病人是否需要使用藥物及手術治療。

生物製劑減炎症及過敏反應

藥物包括鼻部類固醇噴劑、治療敏感的口服抗組織胺、控制嚴重感染的抗生素，以至高濃度口服類固醇。黃翠欣指，如藥效未如理想，醫生會建議以「功能性內窺鏡」微創手術，切除鼻腔及鼻竇內瘜肉、異物及囊腫等病變組織。手術過程約2至3小時，須全身麻醉，一般要住院3日2夜。

黃翠欣指出，過往病人接受藥物及手術治療後，有可能復發。直至2021年，美國食品及藥物管理局（FDA）批准第一款可用作治療慢性鼻竇炎伴鼻瘜肉的生物製劑，該藥主要抑制體內白細胞介素IL-4及IL-13，從而減輕炎症及過敏反應。該藥去年8月獲本港衛生署批准可治療這類病人。

李曦補充，單透過手術治療由二型炎症引發的鼻竇炎及鼻瘜肉，屬治標不治本，「切了瘜肉，鼻腔暢通了，沒那麼痛，但無減少發炎，對嗅覺亦無幫助」。使用專門針對發炎的生物製劑，才可減低復發機率，甚至有機會使現有鼻瘜肉縮小。

現時，全球共有3種生物製劑獲准用在鼻竇炎伴鼻瘜肉患者身上，分別針對不同白細胞介素（IL）或免疫球蛋白E（IgE），其中2款過去1年先後在港註冊應用。李續稱，3款藥物也相當安全，副作用主要是針口反應，醫生會按不同病人建議合適藥物。

打首針瘜肉縮小 重拾嗅覺

香港大學目前正在做一項生物製劑治療鼻瘜肉的研究，已有逾10名病人參加。當中六至七成患者有鼻瘜肉復發，有病人更接受過三四次手術切除，他們注射了生物製劑至少半年。李曦說：「打了首針後，最快幾日就有改善，由完全喪失嗅覺，至什麼氣味也嗅到；瘜肉亦縮小了，一兩個月已有明顯效果。」至於病人一旦停藥，之後會否復發或何時復發？他指本地未有相關數字，但據外國經驗，停藥後全部患者都會復發。

事實上，公立醫院暫未將生物製劑列為鼻竇炎伴鼻瘜肉的常規治療，患者若要注射，主要在私家診所或醫院用藥。然而，生物製劑的每月藥費估計約1萬至1.5萬元。

「最大憂慮是病人的負擔能力。」黃翠欣說。陳先生現時正使用藥廠資助的生物製劑，為期半年。他接受手術配合生物製劑後，療效顯著，年初至今未見復發迹象。對於嗅覺恢復，陳先生喜出望外，「洗澡時，嗅到沐浴露的香味，好香呀！很久沒嗅過了」。

文：譚以和

編輯：梁小玲

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