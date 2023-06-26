明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

澤星寄語：新時代 新課程

【明報專訊】自從港大醫學院公布將於2023/24學年更新醫科課程後，不少朋友都問我為什麼要這樣做。其實原因很簡單，就是希望提供更多機會，讓學生發揮潛能，盡展所長。

我深信年輕人是社會的未來與希望，我們身為師長，自應創造有利的環境，讓志向不同、能力迥異的學生，都擁有均等的機會，追求自己的理想。所以新課程的重點，在於提高課程彈性，給予學生更多選擇，按自己的能力和喜好完成課程。

在構思新課程時，我們充分考慮了多項因素，包括社會對未來醫療專才的要求，學生對現有課程的意見，以及多年來觀察學生能力與發展潛能的結果。眾所周知，有些學生較早熟，有些較晚成，如果課程能夠提供足夠彈性，他們就有均等的機會一展所長。例如成績優異而有志於研究的學生，可以在增潤學年選擇跟隨心儀的老師，在他們的指導下從事研究。畢業後，也可以考取獎學金，直接攻讀博士學位，日後也有機會在港大醫學院工作，並接受專科訓練。至於希望早日完成學業的學生，則可選擇以5年時間修畢課程，並利用首兩年的暑假來完成增潤學年的內容。

坦白說，這兩條路都不會太輕鬆。若以跑步比喻，6年醫科加上博士課程，時間長、承擔大，就像講究意志和耐力的馬拉松一樣；以5年修畢醫科，對學習能力、時間分配的要求也相應提高，就像講究速度和爆發力的短跑。兩者之間沒有優劣之分，真正差異只在於是否適合自己。有時個人喜好會因應時間和自身經歷而改變，所以上述選項不僅適用於新生；完成了首年課程的學生，也可以根據自己的興趣和能力選擇。必須指出的是，上述新選項將與現有的6年醫科課程同時實行。

培育更多醫學研究人才

其實這次課程改革的另一目標，就是為本港培育更多醫學研究人才。臨牀治療和研究都是醫學發展的重要支柱，缺一不可。醫學最終目標是治療疾病、保障人類健康，但要對症下藥，就必須經過反覆研究，深入了解致病原因和原理。在臨牀治療過程中蒐集的病例，也需要整理和分析，才具備參考價值。因此，為應對未來社會發展和人口結構改變而造成的醫療需求，我們實在需要源源不絕的醫學研究人才，持續探索各個現有和新興的領域。希望藉着讓學生提早參與研究、博士學位獎學金及相關工作機會等安排，提供清晰的事業發展路徑和持續支援，吸引更多學生從事醫學研究。

社會不斷演變，醫學課程也要與時並進。期望港大醫學院的新課程，可吸引更多有志於服務社會的學生，和我們一起為守護香港人的健康而努力。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

[健康]

相關字詞﹕醫科 醫科生 港大醫學院院長 醫學院 港大醫學院 劉澤星 澤星寄語

上 / 下一篇新聞