澤星寄語：新時代 新課程

我深信年輕人是社會的未來與希望，我們身為師長，自應創造有利的環境，讓志向不同、能力迥異的學生，都擁有均等的機會，追求自己的理想。所以新課程的重點，在於提高課程彈性，給予學生更多選擇，按自己的能力和喜好完成課程。

在構思新課程時，我們充分考慮了多項因素，包括社會對未來醫療專才的要求，學生對現有課程的意見，以及多年來觀察學生能力與發展潛能的結果。眾所周知，有些學生較早熟，有些較晚成，如果課程能夠提供足夠彈性，他們就有均等的機會一展所長。例如成績優異而有志於研究的學生，可以在增潤學年選擇跟隨心儀的老師，在他們的指導下從事研究。畢業後，也可以考取獎學金，直接攻讀博士學位，日後也有機會在港大醫學院工作，並接受專科訓練。至於希望早日完成學業的學生，則可選擇以5年時間修畢課程，並利用首兩年的暑假來完成增潤學年的內容。

坦白說，這兩條路都不會太輕鬆。若以跑步比喻，6年醫科加上博士課程，時間長、承擔大，就像講究意志和耐力的馬拉松一樣；以5年修畢醫科，對學習能力、時間分配的要求也相應提高，就像講究速度和爆發力的短跑。兩者之間沒有優劣之分，真正差異只在於是否適合自己。有時個人喜好會因應時間和自身經歷而改變，所以上述選項不僅適用於新生；完成了首年課程的學生，也可以根據自己的興趣和能力選擇。必須指出的是，上述新選項將與現有的6年醫科課程同時實行。

培育更多醫學研究人才

其實這次課程改革的另一目標，就是為本港培育更多醫學研究人才。臨牀治療和研究都是醫學發展的重要支柱，缺一不可。醫學最終目標是治療疾病、保障人類健康，但要對症下藥，就必須經過反覆研究，深入了解致病原因和原理。在臨牀治療過程中蒐集的病例，也需要整理和分析，才具備參考價值。因此，為應對未來社會發展和人口結構改變而造成的醫療需求，我們實在需要源源不絕的醫學研究人才，持續探索各個現有和新興的領域。希望藉着讓學生提早參與研究、博士學位獎學金及相關工作機會等安排，提供清晰的事業發展路徑和持續支援，吸引更多學生從事醫學研究。

社會不斷演變，醫學課程也要與時並進。期望港大醫學院的新課程，可吸引更多有志於服務社會的學生，和我們一起為守護香港人的健康而努力。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

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