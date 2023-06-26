中醫意見：夏日心火盛宜靜養 紅色食物養心

心氣可從面部色澤反映出來，心氣充足則面色紅潤有光澤，心氣血虛則面色蒼白。另外，「舌為心之苗」，舌象是心的外在表現，可以反映心臟健康，例如舌質紫暗或有瘀斑，代表血脈運行不暢，氣滯血瘀，常見於冠心病患者。潘咨遐強調，中醫辨證包括望、聞、問、切和結合臨牀徵狀，不能只靠舌象，若有上述徵狀或任何懷疑，應諮詢註冊中醫。

夏天屬火，對應五臟屬心。夏氣與心氣相通，炎熱天氣令心火旺盛，容易緊張、情緒波動、煩躁不安。因此夏季養生重點之一是養心。另一方面，立夏後天氣漸熱，身體出汗較多。潘咨遐解釋，中醫有「汗血同源」之說，出汗多易傷心陰、耗心陽，還會影響脾胃消化功能。而為了適應炎熱的天氣，人體腠理（毛孔）開泄，使陽氣外散；結果導致氣血兩傷、心失所養，出現心悸、疲倦、乏力、失眠、口渴等徵狀。因此，立夏養生，養心之外亦要養陽。

說到養心秘訣，潘咨遐直指關鍵在於「靜養」，「保持情緒穩定平和，戒大喜大悲、戒怒戒躁。可多做偏靜態的活動，如練書法、種花、下棋、閱讀等」。飲食宜以低鹽、低脂、清淡為主，少食辛辣食物，並適量吃番茄、枇杷、香瓜、山楂等蔬果，以及粟米、綠豆、芝麻等粗糧。

此外，中醫認為食物顏色與人體五臟相互對應，青入肝、赤入心、黃入脾、白入肺、黑入腎，可適當配搭紅色食物來養心，例如：

‧紅棗：補氣、活血、養血

‧杞子：明目、養血、補肝腎

‧紅豆：補心血、養心神

惟要留意，「養心」的紅色食物不等於「護心」。糖尿病患者不宜多吃紅棗和杞子，痛風患者應慎食紅豆，而山楂、杞子與薄血藥相冲，同時服用有增加出血的風險。如有疑問，宜先諮詢醫護意見。

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