明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

去埋呢度先：從想像到現實 M+探秘境

【明報專訊】「道別？其實一直都沒想着要與香港道別。」哲學講師楊德立（阿立）這趟從德國回來兩個月，是一次久違的旅程，在2019年後首次回港。自赴德讀博士，在當地留着已約10年時間，太太Conny這次列過清單，想去訪他們不認識的地方，提到西九文化區也是其一，正中黃宇軒（Sampson）近來發現的散步hidden gem。

簡介：《香港散步學》作者黃宇軒每次約一位即將離開這座城市的香港人，了解其性情、喜好，設計一趟旅程，做幾粒鐘朋友、情留香港半天。「我一直覺得，我們每一個人到了這年代，不論是否別離，都似在跟香港進行一場漫長的告別。如果離開前，有許多地方想去埋先，一直去一直去，會否永不離開？」

日期：2023年6月10日

行程：九龍站及圓方商場→M+「香港：此地彼方」展覽→M+小舖對出海傍→天台花園→大台階平台

公共空間令人念念不忘／文˙ 黃宇軒

來到第六回，這次再有「半認識」的朋友報名。阿立是過去港台廣為人知的電視節目《哲學有偈傾》開首幾季的主持之一，我曾受他邀請上節目，對談公共藝術，可能因為持續在網上見到他活躍在公共領域推廣知識，一直想認識他更多。

沒料到，上月有天他在本欄刊出後聯絡，「不如我都跟你去行吓」？一問之下才得悉，原來阿立生活與活動的「基地」，已經不是香港了。之前只知他在柏林修讀博士學位，原來在疫情中，他漸漸決定了今後暫時會在柏林生活。

於是，這次的「報名」很獨特，一方面是一個朋友告知「離港」的決定；另一方面，也再一次發現，來到2023年的當下，去留往往不是那樣非此即彼的決定，阿立跟太太Conny長居柏林的決定，是「漸漸落實」的，與其說是「離開」，不如說更屬決定「不回來」。

4年後回港看新地標

阿立「滯留」柏林完成博士論文，4年沒回香港，在此之前沒想過離開，所以也沒特別多四處探索，也還有許多香港「新誕生」的地方沒去過。苦惱了一陣該帶他去什麼地方之際，他忽然跟我說，M+也沒去過，我就想，是這兒了！

自從M+開館後，我有幾次機會帶中大的學生前往參觀，而我自己也反覆前往，「去M+」漸漸成了我心目中，香港最不可錯過的美好體驗之一。那原因有很多，但我念念不忘向人們推介的，是這座博物館的建築創造出許多新的公共空間，「隱藏」在其中，而絕大部分去參觀的人都會錯過，這次正好跟阿立分享。

是次我送給阿立的「道別禮物」，是博物館書店裏難得有售，我極喜歡的偽童書系列其中一本。藝術家Miriam Elia「惡搞」了平常的童書形式，創造出看來像那種讓小孩學生字的小繪本，但內裏諷刺地談一些很「大人」的課題。系列第一本叫We go to the gallery，就是我約阿立去做的事，我猜他是會很明白那種幽默的人。

……………………………………………………………

穿過名店 走入文化區／文˙ 曾曉玲

我們約在九龍站C出口等，從商場圓方的接駁天橋前往西九文化區，是最直接方便前往M+的路線。走在天橋上，Sampson說這通道必經商場內的名店前往博物館，也是種「很香港」的體驗。橋柱上宣傳着M+主打三大範疇：流動影像、設計與建築、視覺藝術，沒提到的還有館方簡介中「香港視覺文化」一項，「它強調不止是個美術館，雖然明眼人一看就知它以當代藝術為主，但它提出視覺文化，我會覺得是想向公眾介紹什麼是visual culture，知道我們日常眼見的都可以是當中一部分」。

畫展打開時光隧道

進入這園地首先見到的，是拍賣行氣派的總部，落地些還是顧及市場些、「香港啲」還是「國際啲」，Sampson認為看文化區展現這些糾結碰撞也是可堪細看的視角。阿立一邊說起他數月前到倫敦看藝術館，感受一地如何建立文化地標，而想到香港尚欠這塊，我們一邊走到M+展館，問他會否感到興奮？他倒說有種怪異的感覺：「西九文化區對我來說一直是個想像空間多於實際空間。」幾年不在港，他沒見着演變過程，腦海勾起對西九的印象是外國人空降做CEO等爭議，一下子便跳到現在，M+對他就如突然平地而起。

我們趕在聚焦香港視覺文化的M+開幕展覽「此地彼方」完結前一天到訪，不過Sampson先帶路到售票大堂中央看館內的空間佈局，「在這裏張望，向上會看到天台花園，也會看到上層展館的走廊，向下又見人來人往，站這個位置可看到博物館所有空間，有種透明、互相看見的效果」。

開始看展，一入門口由曾灶財的墨寶來迎，我們亦進入了阿立的時光隧道。他說起自小學畫畫，「覺得自己注定要做藝術家，但也是最老套的香港故事」，會考最有信心的藝術一科「炒了」，摸透遊戲規則重考奪A，「我反而不快樂，跟老師說唔想再做藝術，唔想再玩喇」。走過呂壽琨的作品，他說下去：大學選修哲學之外，他依然有到藝術系串門子，提到當時有個轉向，開始認為「好嘢」不止外國有，「很多人最愛說呂壽琨作品中西合璧，但我會細味他的視野、用色等」。一路看白雙全作品《等一個朋友》、黃國才的《漂流家室》，Sampson談起他們是在中大讀書的同代人：「那個年代在中大的氣氛是很一致的，會開始睇香港嘢、覺得香港有好多好嘢，看香港電影、香港藝術。」阿立回溯：「懷疑當年因為本土意識開始出現，如皇后碼頭等社會事件，便有了個意識：係喎，我們書寫自己的故事，裏面已非常精彩。」展覽尾聲牆上有句寄語「述說香港故事的方法有千百萬種」，不知這個展覽結束以後，M+會怎樣再說香港故事？

我們離開展場往下層，穿過童書及精品店「M+小舖」到外頭，是Sampson收在口袋的一個看海好地方。「現在兩旁都是圍板，將一路向尖沙嘴海傍方向延展」，可以想像，這個現時如M+自家小後院的休憩處，未來就不是如斯寧靜光景了。與阿立、Conny坐下來談這次回來，問兩口子可有談過回港生活？Conny笑言「無時無刻都在談」，阿立說並無特意與香港道別，經歷2019年運動及疫情封關，「當時無得返嚟，亦不斷有人勸你唔好返嚟，加上觀察着香港很多事像已成定局，不再是之前急切想回港帶來改變。在這滯留的過程中一點點地想，不如留在這裏吧」。

動身步上天台花園，人更稀少，然而視野更開闊，沿着外圍繞步能欣賞環迴海景，Conny說從未用此角度看維港，Sampson介紹這是他最想與二人分享的hidden gem，站在此處亦身處M+的巨大屏幕底下，「巨幕宛如一塊超大billboard」，讓人們強烈感受活在當代就是被各種視覺文化元素籠罩。我們舉機為這對伴侶留影，阿立續說這趟回來，原以為會感覺陌生，誰知「一秒進入香港的世界」，漸漸才體會到好與壞的變化，例如電梯速度普遍調慢了、ifc裏行人衣著隨便了，又例如在此見到新奇的維港景色，「當愈來愈覺得不會回來，愈來愈似一個離開的人，帶着遊客角度去看，反而覺得距離沒我回來前想像的遠」。

天台花園藏維港新視角

信步探至花園另一頭，沒半個人影，卻放着幾個玩味裝置，是M+與紐約野口勇博物館合作完成的遊戲地景。遊過花園，下到M+大台階的一層，建築設計又塑造出另一個承載維港的框架，宛如電影長幕，阿立與Conny同時低呼：「嘩，幾靚呀香港。」俯瞰文化區的片片草地，也許在外國人眼裏毫不稀罕？然而Conny卻說：「在每個博物館都會看到當地人怎樣去架構內容，就如在柏林的藝術館少見畫會這樣擺，空間設置也呈現了香港的文化。隔了幾年回來看，香港經歷近年轉變，我親身來過之後，就好想話畀人知，香港仲係有佢嘅吸引力。」

Sampson說他希望大大力告訴在這裏生活的人，香港仍有很多好地方，阿立同意：「我都會幻想如果回來長時間生活，咁點呢？我想我也會搵番啲細嘢嚟睇，去看還有什麼可以令你覺得呢度同你好connected。可能我的心態已變成是個過客，這裏不是百分之百是我的地方，但我仍然會望着她，是好微妙的轉變。」

【我的私藏】青衣東北公園

阿立介紹：「若不是老街坊，大概不知青衣東北公園原址是舊青衣船廠。打銅打鐵聲傳了幾十年，政府與船廠經歷長達十餘年搬遷協商，最後騰出一片大空地，讓噪音遠離民居。之後建成了設計出色的臨海大公園，延綿了青衣東北岸的海邊步道，能輕鬆欣賞汀九橋景色。」

{ 圖 } 黃宇軒、曾曉玲

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞