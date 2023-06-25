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2023年6月25日星期日
星期日生活
台灣#MeToo運動的美麗與哀愁
深藏的怨念
周日話題：2024台灣總統選舉：真小人與偽君子的對決
周日話題：吹哨人還是泄密者？
無名周記：無法無天
同場加映：韋式美學的殉道者
平安祭：慈心聆聽
圖文城市：殘件修復研究
同場加映：《閃電俠》？——不，是米高基頓的《蝙蝠俠》3部曲
老少女之麻糬周記！
Long D：（三十八）巴黎資深文青
放心寫作：去認識一個人
#44 讀者來信：寫得誠實
阿貓阿狗：#194 旅行（二）
對號入座：《食人族》禁葬令
自吹自擂：《怪物》 算在「作者」頭上吧
家明雜感：《閃電俠》 放下的力量最強大
影片簡評
單元連載：香港書55
星期日文學‧《瘂弦書簡Ⅰ：致楊牧》：對讀者和文學歷史負責任
{胡金銓達人}林靖傑 弘揚一代宗師電影精神 記義憤填膺大俠傳奇
家常便飯：豬扒先煎後炒 鮮茄煮汁 媽媽版焗豬扒飯 啖啖足料
第二人生：Big4審計員放棄人生大計 教潛水「泰」過癮
無定向學堂：接單撿字排版印刷一腳踢 活字印刷 易學難精
去埋呢度先：從想像到現實 M+探秘境
未來城市：管理層不龜縮 營造信任氛圍 企業行多步 正視職場#MeToo
阿貓阿狗：#194 旅行（二）
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【明報專訊】作者•李香蘭
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台灣#MeToo運動的美麗與哀愁
深藏的怨念
周日話題：2024台灣總統選舉：真小人與偽君子的對決
周日話題：吹哨人還是泄密者？
無名周記：無法無天
同場加映：韋式美學的殉道者
平安祭：慈心聆聽
圖文城市：殘件修復研究
同場加映：《閃電俠》？——不，是米高基頓的《蝙蝠俠》3部曲
老少女之麻糬周記！
Long D：（三十八）巴黎資深文青
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